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19 августа 2020, среда, 05:15 24
Экономика 2020-08-19T05:15:01+03:00
Українські Новини
Нацбанк снова повысил курс гривны. Почем валюта в среду

Нацбанк снова повысил курс гривны. Почем валюта в среду

Валерия Драгомирова
Курс гривны, НБУ, Курс валют, Нацбанк, Доллар, курс доллара
Доллар. Фото: pixabay
Доллар. Фото: pixabay

В то время, как Минэкономики прогнозирует рост инфляции из-за эмиссии гривны, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 августа, на 7,64 коп. до 27,2297 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 августа, на 4,13 коп. до 27,3061 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 35,9282
1 доллар США 27,2297
1 швейцарский франк 30,1530
10 иен 2,5840
10 российских рублей 3,7286
1 евро 32,4973


Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанке снизился после 7-дневного укрепления

Также министр финансов Сергей Марченко рассказал, ждать ли в Украине доллар по 30. Пока Марченко не видит предпосылок для достижения курса в Украине по 30 UAH/USD. 

Кроме того, в НБУ рассказали, кто относится к категории "политически значимые лица", и почему их операции проверяют банки. 

Тем временем, как пандемия COVID-19 отразится на курсе доллара.

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