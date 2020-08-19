Нацбанк снова повысил курс гривны. Почем валюта в среду

НОТУ отказала в участии в детском "Евровидении" мальчику, спевшему "Смуглянку" 19:02 Документ

Правила для начала нового учебного года: как и при каких условиях начнут обучение в Украине 07:05

Цена на электроэнергию в Украине снизилась, и она ниже чем в Германии и Франции 11:09

В КГГА рассказали, что средняя зарплата киевлян к 2023 году будет почти 23 тыс. гривен 18:12