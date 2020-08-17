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17 августа 2020, понедельник, 21:00 1096
Политика 2020-08-17T21:45:02+03:00
Українські Новини
Трамп прокомментировал события в Беларуси и назвал их "ужасными"

Трамп прокомментировал события в Беларуси и назвал их "ужасными"

Ольга Фандорина
США, Александр Лукашенко, Беларусь, Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: pixabay
Дональд Трамп. Фото: pixabay

Президент США Дональд Трамп назвал ужасной сложившуюся в Беларуси ситуацию, где не утихают протесты со дня выборов. Об этом сообщает Reuters в понедельник, 17 августа.

Президент добавил, что Соединенные Штаты внимательно следят за ситуацией.

Как сообщали Українські Новини, Министерство иностранных дел (МИД) после недавних заявлений Президента Беларуси Александра Лукашенко и выдачи воевавших на Донбассе боевиков частной военной компании "Вагнера" России, а не Украине вызвало посла Игоря Кизима на консультации для оценки перспектив двусторонних отношений.

Ранее Лукашенко обвинил Украину в призыве провести новые выборы Президента Беларуси.

Александр Лукашенко вышел к участникам митинга, организованного в его поддержку, где заявил, что Украина "приказывает провести новые выборы в Беларуси", в то время, как Офис Президента опровергает заявление, что Украина призвала провести новые выборы в Беларуси.

Кроме того, Лукашенко заявил, что Россия окажет помощь по обеспечению безопасности Беларуси

На Марше свободы, который проходит во многих городах Беларуси, противники режима Александра Лукашенко выдвинули три главных требования: отставка президента, освобождение всех ранее задержанных протестующих, а также наказание всех виновных в избиениях и пытках.

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