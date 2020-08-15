Россия окажет помощь по обеспечению безопасности Беларуси, — Лукашенко

Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о помощи России по обеспечению безопасности Беларуси, где объявили официальные результаты выборов, в случае внешних военных угроз. Об этом глава государства заявил сегодня, 15 августа, на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Беларуси, передает БЕЛТА .

"Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с Президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило - абсолютно посвящен в то, что происходит", - отметил Лукашенко.

По его словам, они с Путиным договорились, что при первом же запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь.

Как сообщали Українські Новини, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента, на которых, по данным Центральной избирательной комиссии, явка составила 84%, а с результатом более 80% голосов победил действующий Президент Александр Лукашенко, который возглавляет страну с 1994 года.

После обнародования данных официального экзитпола, тысячи людей в Беларуси вышли на акции протеста.