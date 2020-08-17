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17 августа 2020, понедельник, 18:07 13
Внешняя политика 2020-08-17T18:07:30+03:00
Українські Новини
Украина впервые отзывает посла из Беларуси

Украина впервые отзывает посла из Беларуси

Валерия Драгомирова
МИД Украины, Беларусь, ЧВК Вагнера, отзыв посла, Протесты в Беларуси
МИД. Фото: оxu.az
МИД. Фото: оxu.az

Министерство иностранных дел (МИД) после недавних заявлений Президента Беларуси Александра Лукашенко и выдачи воевавших на Донбассе боевиков частной военной компании "Вагнера" России, а не Украине вызвало посла Игоря Кизима на консультации для оценки перспектив двусторонних отношений.

Об этом говорится в заявлении МИД, передают Українськi Новини.

"В минувшую пятницу официальный Минск передал задержанных "вагнеровцев" в Россию, несмотря на наличие всех правовых и моральных оснований передать их Украине. Этот шаг подорвал доверие между нашими странами и нанес тяжелый удар нашим двусторонним отношениям. После этого Александр Лукашенко неоднократно и совершенно безосновательно обвинял Украину в недружественных шагах против Беларуси", - сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Официальные сообщения Беларуси о возможном привлечении России к урегулированию ситуации, по мнению министра, несут угрозы региональной безопасности и личной безопасности граждан.

"Совокупность фактов и действий, а также развитие событий в Беларуси, общество которой выразило вотум недоверия официальным результатам выборов президента Беларуси, кардинально меняет ситуацию в белорусско-украинских отношениях. Учитывая это, я принял решение вызвать посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив белорусско-украинских отношений в новой сложившейся реальности, выработки соответствующих решений с учетом всего комплекса факторов", - сообщил Кулеба.

Он акцентировал, что Украина прибегает к такому шагу в отношениях с Беларусью впервые.

"Делаем это исключительно из-за недопустимых действий Минска. Уверяю, что мы будем жестко защищать свои национальные интересы. При этом вызов посла на консультации никоим образом не повлияет на нашу способность обеспечивать права и законные интересы граждан Украины на территории Беларуси. Пользуясь случаем, хочу напомнить, что в связи с обострением ситуации безопасности в Беларуси, МИД Украины уже рекомендовало воздержаться от поездок в эту страну. Тем, кто уже находится в Беларуси, МИД советует избегать массовых мероприятий и мест скопления граждан", - отметил он.

Вызов посла на консультации в столицу - одна из форм дипломатического реагирования, которая применяется для демонстрации недовольства политикой или недружественными действиями иностранного государства, в котором этот посол аккредитован.

Как сообщали Українськi Новини, в понедельнк Зеленский провел закрытое совещание с разведчиками, силовиками и главами областных государственных администраций (ОГА) из-за обострения ситуации в Беларуси.


Кроме того, в "Слуге народа" предлагают перенести ТКГ из Беларуси в другую страну. 

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