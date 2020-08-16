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16 августа 2020, воскресенье, 18:01 109
Президент 2020-08-16T18:07:34+03:00
Українські Новини
Офис Президента опровергает заявление, что Украина призвала провести новые выборы в Беларуси

Офис Президента опровергает заявление, что Украина призвала провести новые выборы в Беларуси

Елена Новикова
Александр Лукашенко, Украина-Беларусь, Офис президента, выборы в Беларуси
Офис Президента Украины. Фото: ЛБ
Офис Президента Украины. Фото: ЛБ

Офис Президента опровергает заявление о том, что Украина призывала провести в Беларуси новые выборы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса, передают Українськi Новини.

"Межгосударственные отношения - это, прежде всего, корректность и взвешенность публичных формулировок. Независимо от того, в каком эмоциональном состоянии находишься сегодня, в отношениях между соседями обязательно будет завтра, послезавтра. Однако сегодня в Минске практически официально прозвучало, что якобы руководство Украины "приказывает" провести новые выборы в Беларуси. Это не просто откровенная ложь. Это сознательное нагнетание. Сознательное провокационное поведение. Для чего? Или даже не так: при чем здесь Украина, если события касаются сугубо Беларуси и внутреннего недоверия?", - говорится в нем.

Согласно сообщению, Украина уважает и географические, и политические границы каждой нации и не вмешивается в решение вопросов о выборах.

"...несомненно, ссылкой на то или иное соседнее государство нельзя заглушить голос многотысячных протестов своих же сограждан. Если доверия нет, - а мир видит, что доверия и близко нет - то этот дефицит несправедливых обвинений в адрес "руководства другой страны" не восполнить. Скорее, можно вызвать еще большее недоверие... Официальный Минск, к сожалению, уже продемонстрировал, безответственно освободив "вагнеровцев", что историческая близость наших двух народов и принцип взаимной помощи соседей для него лично ничего не стоят", - добавлено в сообщении.

Отмечается, что выдача Беларусью задержанных боевиков ЧВК "Вагнера" России однозначно говорит о "её (Беларуси) внутренних ценностях".

"Единственное, что хотелось бы действительно сказать белорусскому государству, это - уважайте право своих сограждан на жизнь, здоровье и свободу. И на политическую зрелость... От этого будет зависеть не только будущее Беларуси, но и будущее многих людей, включая любых политиков", - добавлено в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, Александр Лукашенко вышел к участникам митинга, организованного в его поддержку, где заявил, что Украина "приказывает провести новые выборы в Беларуси".

Кроме того, Лукашенко заявил, что Россия окажет помощь по обеспечению безопасности Беларуси

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