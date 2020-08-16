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16 августа 2020, воскресенье, 22:26 47
Европа 2020-08-16T22:45:01+03:00
Українські Новини
В Беларуси объявили бессрочную национальную забастовку

В Беларуси объявили бессрочную национальную забастовку

Надежда Комендантова
Беларусь, Забастовка, выборы президента Беларуси, Протесты в Беларуси
Беларусь. Флаг. Фото: pixabay
Беларусь. Флаг. Фото: pixabay

В то время, как в воскресенье на митинг против режима Лукашенко вышли более 200 тысяч человек, с понедельника, 17 августа, в Беларуси объявлена общенациональная забастовка.

Такое сообщение опубликовали сразу несколько оппозиционных Telegram-каналов, в том числе Nexta.

"С завтрашнего дня объявляется общенациональная забастовка до соблюдения требований народа", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, Александр Лукашенко вышел к участникам митинга, организованного в его поддержку, где заявил, что Украина "приказывает провести новые выборы в Беларуси", в то время, как Офис Президента опровергает заявление, что Украина призвала провести новые выборы в Беларуси.

Кроме того, Лукашенко заявил, что Россия окажет помощь по обеспечению безопасности Беларуси

На Марше свободы, который проходит во многих городах Беларуси, противники режима Александра Лукашенко выдвинули три главных требования: отставка президента, освобождение всех ранее задержанных протестующих, а также наказание всех виновных в избиениях и пытках.

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