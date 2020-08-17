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17 серпня 2020, понеділок, 21:00 8
Політика 2020-08-17T22:30:02+03:00
Українські Новини
Трамп назвав події в Білорусі "жахливими"

Трамп назвав події в Білорусі "жахливими"

Ольга Фандорина
США, Дональд Трамп, Білорусь, акції протесту, протести в Білорусі
Дональд Трамп. Фото: pixabay
Дональд Трамп. Фото: pixabay

Президент США Дональд Трамп назвав жахливою ситуацію в Білорусі ситуацію, де не вщухають протести з дня виборів. Про це повідомляє Reuters  в понеділок, 17 серпня.

Президент додав, що Сполучені Штати уважно стежать за ситуацією.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство закордонних справ (МЗС) після недавніх  заяв Президента Білорусі Олександра Лукашенка і видачі бойовиків приватної військової компанії "Вагнера", що воювали на Донбасі, Росії, а не Україні викликало посла Ігоря Кизима на консультації для оцінки перспектив двосторонніх відносин.

Олександр Лукашенко вийшов до учасників мітингу, організованого в його підтримку, де заявив, що Україна "наказує провести нові вибори в Білорусі".

Крім того, Лукашенко заявив, що  Росія надасть допомогу щодо забезпечення безпеки Білорусі

На Марші свободи, який проходить в багатьох містах Білорусі, противники режиму Олександра Лукашенка висунули три головні вимоги: відставка президента, звільнення всіх раніше затриманих протестувальників, а також покарання всіх винних у побитті і тортурах.

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