Беларусь передала России задержанных боевиков ЧВК "Вагнера"

Беларусь передала России задержанных возле Минска боевиков частной военной компании "Вагнера", часть из которых воевали на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации, передают Українськi Новини.

"В соответствии с ходатайством генерального прокурора Российской Федерации Краснова И.В. от 05.08.2020 в порядке, предусмотренном Минской конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993, тридцать два гражданина Российской Федерации, которые были ранее задержаны на территории Белоруссии, пересекли государственную границу Российской Федерации и в настоящее время находятся на территории России", - сказано в нем.

33-й гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Беларуси.

Согласно сообщению прокуратуры, лица переданы в соответствии с нормами международного права и законодательства России и Беларуси.

Отмечается, что компетентные органы России продолжат разбираться с ситуацией, сложившейся вокруг этих граждан.

Как сообщали Українськi Новини, Офис генпрокурора направил в Генпрокуратуру Беларуси запросы о выдаче задержанных боевиков ЧВК "Вагнера".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об еще одном отряде "российских боевиков" из частных военных компаний, который был переброшен на юг страны для дестабилизации ситуации.