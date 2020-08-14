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14 августа 2020, пятница, 21:24 190
Политика 2020-08-14T21:45:01+03:00
Українські Новини
Беларусь передала России задержанных боевиков ЧВК "Вагнера"

Беларусь передала России задержанных боевиков ЧВК "Вагнера"

Ольга Фандорина
Россия, Беларусь, Экстрадиция, ЧВК Вагнера
Задержание боевиков
Задержание боевиков "Вагнера". Фото: hvylya.net

Беларусь передала России задержанных возле Минска боевиков частной военной компании "Вагнера", часть из которых воевали на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации, передают Українськi Новини.

"В соответствии с ходатайством генерального прокурора Российской Федерации Краснова И.В. от 05.08.2020 в порядке, предусмотренном Минской конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993, тридцать два гражданина Российской Федерации, которые были ранее задержаны на территории Белоруссии, пересекли государственную границу Российской Федерации и в настоящее время находятся на территории России", - сказано в нем.

33-й гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Беларуси.

Согласно сообщению прокуратуры, лица переданы в соответствии с нормами международного права и законодательства России и Беларуси.

Отмечается, что компетентные органы России продолжат разбираться с ситуацией, сложившейся вокруг этих граждан.

Как сообщали Українськi Новини, Офис генпрокурора направил в Генпрокуратуру Беларуси запросы о выдаче задержанных боевиков ЧВК "Вагнера".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об еще одном отряде "российских боевиков" из частных военных компаний, который был переброшен на юг страны для дестабилизации ситуации.

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