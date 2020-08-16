Лукашенко вышел к участникам митинга, организованного в его поддержку

К Дому правительства в Минске, где в воскресенье, 16 августа, пройдет акция сторонников президента Беларуси Александра Лукашенко, а также марш оппозиции, приехал кортеж главы государства. Позже Лукашенко поднялся на трибуну с речью. Об этом сообщает местное издание TUT.by.

"Дорогие друзья. Спасибо вам, что пришли", - сказал Лукашенко.

Он начал благодарить жителей всех регионов Беларуси. В ответ люди кричали "мы вас любим".

Александр Лукашенко заявил, что он не хотел звать людей на площадь, ведь у них много дел и что это не его вина, что пришлось позвать их на площадь.

"Я помню 90-е. Здесь стояли люди, рабочие, с кастрюлями и чайниками просили кушать. Просили накормить детей. Я все это видел из того окна. И тогда я поклялся помочь вам и не допустить в судьбе белорусов площадей", - добавил Лукашенко.

Трансляцию с места событий ведет беларусское издание "Радыё Свабода".

Как сообщали Українські Новини, в Минске на место гибели активиста пришли десятки тысяч людей.



Кроме того, Лукашенко заявил, что Россия окажет помощь по обеспечению безопасности Беларуси.

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