подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • Европа
  • Лукашенко вышел к участникам митинга, организованного в его поддержку
16 августа 2020, воскресенье, 14:31 307
Европа 2020-08-16T14:37:34+03:00
Українські Новини
Лукашенко вышел к участникам митинга, организованного в его поддержку

Лукашенко вышел к участникам митинга, организованного в его поддержку

Елена Новикова
Александр Лукашенко, Беларусь, Минск, Митинг, Протесты в Беларуси

К Дому правительства в Минске, где в воскресенье, 16 августа, пройдет акция сторонников президента Беларуси Александра Лукашенко, а также марш оппозиции, приехал кортеж главы государства. Позже Лукашенко поднялся на трибуну с речью. Об этом сообщает местное издание TUT.by.

"Дорогие друзья. Спасибо вам, что пришли", - сказал Лукашенко.

Он начал благодарить жителей всех регионов Беларуси. В ответ люди кричали "мы вас любим".

Александр Лукашенко заявил, что он не хотел звать людей на площадь, ведь у них много дел и что это не его вина, что пришлось позвать их на площадь.

"Я помню 90-е. Здесь стояли люди, рабочие, с кастрюлями и чайниками просили кушать. Просили накормить детей. Я все это видел из того окна. И тогда я поклялся помочь вам и не допустить в судьбе белорусов площадей", - добавил Лукашенко.

Трансляцию с места событий ведет беларусское издание "Радыё Свабода".

 

Как сообщали Українські Новини, в Минске на место гибели активиста пришли десятки тысяч людей


Кроме того, Лукашенко заявил, что Россия окажет помощь по обеспечению безопасности Беларуси

Больше новостей о: Александр Лукашенко Беларусь Минск Митинг Протесты в Беларуси

Лукашенко поручил силовикам не допустить образован...
В Минске бюджетников сгоняют на митинг в поддержку...
Россия окажет помощь по обеспечению безопасности Б...
В Минске на место гибели активиста пришли десятки ...
После возвращения из каких стран не нужна обсервация. Обновленный список "красных" и "зеленых" зон
В Киеве за сутки подтвердили 146 случаев COVID-19. Больницы готовят ко второй волне
Новости
Александр Лукашенко приехал на митинг. Скриншот видео
Лукашенко вышел к участникам митинга, организованного в его поддержку 14:31
За сутки в Киевской области почти вдвое упало количество новых случаев коронавируса 13:17
После возвращения из каких стран не нужна обсервация. Обновленный список "красных" и "зеленых" зон 12:51 Список
В Украине отравились грибами 48 человек с начала года. Симптомы отравления и как оказать первую помощь 12:13 Инфографика
Александр Лукашенко. Фото: TUT.BY
В Минске бюджетников сгоняют на митинг в поддержку Лукашенко, — TUT.by 11:41
больше новостей
Пенсионеры могут получить десять пенсий сразу: в ПФУ рассказали, что для этого нужно 05:45 Инфографика
В Минздраве рассказали, где в сентябре не откроют школы 15:27
Стажа для пенсии хватит не всем: как не остаться без выплат на старости лет 05:30 Инфографика
Министр финансов рассказал, ждать ли в Украине доллар по 30 06:15
Будут ли работающие пенсионеры выбирать между пенсией и зарплатой 05:30
больше новостей
Зарплата половины членов ЦИКа за июль превысила карантинные ограничения в четыре раза 09:26 Документ
Флаг Украины. Фото: Facebook/Владимир Балух
В небо над оккупированным Крымом запустили украинский флаг 18:18
Сегодня на Крещатике откроется школьная ярмарка 07:00
Пенсионеры могут получить десять пенсий сразу: в ПФУ рассказали, что для этого нужно 05:45 Инфографика
Стажа для пенсии хватит не всем: как не остаться без выплат на старости лет 05:30 Инфографика
больше новостей
Уже не антирекорд. В Украине за сутки 1 637 новых случаев коронавируса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok