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17 августа 2020, понедельник, 19:26 4051
Судебная власть 2020-08-17T19:45:01+03:00
Українські Новини
Суд начнет судить тещу Притулы 20 августа

Суд начнет судить тещу Притулы 20 августа

Ольга Фандорина
Суд, Сергей Притула, Лилия Сопельник, теща Притулы
Фемида. Суд. Фото: pixabay
Фемида. Суд. Фото: pixabay

Дарницкий районный суд Киева 20 августа начнет рассмотрение дела в отношении тещи телеведущего Сергея Притулы Лилии Сопельник, которая августе 2019 года 59-летняя Сопельник за рулем внедорожника Mazda задним ходом на большой скорости наехала на женщину с мальчиком.

Об этом Українським Новинам сообщил адвокат потерпевшей стороны Юрий Сухов.

"Заседание 20.08.2020",- сообщил он.

Суд начнется в 11:30.

Дело рассмотрит судья Татьяна Щасная.

Как сообщали Українськi Новини, политическая партия "Голос" выдвигает кандидатом в мэры Киева телеведущего Притулу.

Прокуратура передала в суд обвинение против тещи телеведущего Притулы в совершении ДТП.

Ранее бывший председатель "Голоса" Святослав Вакарчук решил досрочно сложить полномочия депутата парламента, не пробыв в Раде даже года.

Согласно опросу социологической группы "Рейтинг", проведенному в августе, электоральный рейтинг партии "Голос" составляет 2,6%. Также в опросе "Рейтинга" Кличко опережает Притулу, Верещук, Пальчевского и Гончарука вместе взятых.

 

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