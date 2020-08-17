Суд начнет судить тещу Притулы 20 августа

Пенсионеры могут получить десять пенсий сразу: в ПФУ рассказали, что для этого нужно 05:45 Инфографика

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Правила для начала нового учебного года: как и при каких условиях начнут обучение в Украине 07:05

Показатель зарплаты для расчета пенсий в Украине вырос: как и у кого изменятся выплаты 05:30 Инфографика