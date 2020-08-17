Суд начнет судить тещу Притулы 20 августа

Дарницкий районный суд Киева 20 августа начнет рассмотрение дела в отношении тещи телеведущего Сергея Притулы Лилии Сопельник, которая августе 2019 года 59-летняя Сопельник за рулем внедорожника Mazda задним ходом на большой скорости наехала на женщину с мальчиком. Об этом Українським Новинам сообщил адвокат потерпевшей стороны Юрий Сухов. "Заседание 20.08.2020",- сообщил он. Суд начнется в 11:30. Дело рассмотрит судья Татьяна Щасная. Как сообщали Українськi Новини, политическая партия "Голос" выдвигает кандидатом в мэры Киева телеведущего Притулу. Прокуратура передала в суд обвинение против тещи телеведущего Притулы в совершении ДТП. Ранее бывший председатель "Голоса" Святослав Вакарчук решил досрочно сложить полномочия депутата парламента, не пробыв в Раде даже года. Согласно опросу социологической группы "Рейтинг", проведенному в августе, электоральный рейтинг партии "Голос" составляет 2,6%. Также в опросе "Рейтинга" Кличко опережает Притулу, Верещук, Пальчевского и Гончарука вместе взятых.