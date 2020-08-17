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17 серпня 2020, понеділок, 19:26 13
Судова влада 2020-08-17T20:45:02+03:00
Українські Новини
Суд у справі тещі Притули розпочнеться 20 серпня

Суд у справі тещі Притули розпочнеться 20 серпня

Ольга Фандорина
ДТП, Суд, Теща, Сергій Притула
Феміда. Суд. Фото: pixabay
Феміда. Суд. Фото: pixabay

Дарницький районний суд Києва 20 серпня розпочне розгляд справи щодо тещі телеведучого Сергія Притули Лілії Сопельник, яка серпні 2019 року за кермом позашляховика Mazda заднім ходом на великій швидкості наїхала на жінку з хлопчиком.

Про це Українським Новинам повідомив адвокат потерпілої сторони Юрій Сухов.

"Засідання 20.08.2020", — повідомив він.

Суд почнеться о 11:30.

Справу розгляне суддя Тетяна Щасна.

Як повідомляли Українськi Новини, політична партія "Голос" висуває кандидатом в мери Києва телеведучого Притулу.

Прокуратура передала до суду звинувачення проти тещі телеведучого Притули  в скоєнні ДТП.

Раніше колишній голова "Голосу" Святослав Вакарчук  вирішив достроково скласти повноваження депутата парламенту, не пробувши в Раді навіть року.

Згідно з опитуванням соціологічної групи "Рейтинг", проведеним в серпні,  електоральний рейтинг партії "Голос" становить 2,6% .

Також в опитуванні "Рейтингу"  Кличко випереджає Притулу, Верещук, Пальчевського та Гончарука разом узятих.

 

 
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