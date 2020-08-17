С начала сезона 48 человек отравились грибами. Один умер

Количество жертв "тихой охоты" увеличивается. С начала текущего года 48 человек отравились дикорастущими грибами, 1 человек умер. Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья, передают Українськi Новини. "С начала года и по состоянию на 15 августа в Украине 48 человек отравились дикорастущими грибами. Один человек умер", - сказано в нем. В Центре общественного здоровья напоминают, что нельзя покупать дикорастущие грибы на стихийных рынках, собирать грибы возле трасс, промышленных предприятий, загрязненных территорий. Как сообщали Українськi Новини, в МОЗ напомнили, что делать, если отравился грибами и подчеркнули, что грибное отравление – одно из опаснейших. Отмечается, что под Киевом грибной сезон начался еще в мае. Ранее под Чернобылем поймали людей с радиоактивными грибами и ягодами. Летом в Чернобыльской зоне отчуждения задерживают целые группы сборщиков ягод, которые потом продают на рынках Киева по цене от 110 гривен за килограмм. Тем временем, в Одесской области подтвержден случай сибирской язвы у человека.