Черника с фоном. Как в Чернобыльской зоне собирают ягоды для киевских рынков

Летом в Чернобыльской зоне отчуждения задерживают целые группы сборщиков ягод, которые потом продают на рынках Киева по цене от 110 гривен за килограмм. Однако такая ягода опасна для здоровья, а находиться в зоне отчуждения без разрешения – противозаконно.

Издание "Сегодня" выясняло, как собирают радиоактивные ягоды в зоне отчуждения.

По словам начальника отдела полиции зоны ЧАЭС ГУ НП в Киевской области Яна Обжелянского, в течение нынешнего сезона силами полиции было выявлено 17 фактов нелегального сбора черники. Самым крупным задержанием было задержание двух братьев с 300 кг ягод.

Они приехали из Ровенской области. Там в селах многие люди летом зарабатывают сбором ягод и грибов. Некоторые едут в зону отчуждения, где ягод больше, конкуренции меньше, а за сбор черники не нужно платить.

Кроме черники, в Чернобыле собирают грибы. В полиции рассказали, что с начала года поймали 3 грибников в зоне отчуждения. Также выявили один случая сбора рогов. Из них потом собирались делать предметы декора. Также из зоны отчуждения вывозят древесину и металл. Кроме того, полицейские задерживают "сталкеров". В том числе, иностранных. Они проникают в Чернобыль ради экстремального туризма.

Тем временем, доза радиации в таких ягодах превышает допустимые нормы в 2 раза. Отличить на глаз нормальную чернику от зараженной невозможно. Такие ягоды попадают на стихийные рынки, а оттуда – к покупателю.

Как сообщали Українські Новини, в чернобыльской зоне отчуждения житомирские пограничники задержали двух граждан Германии, которые собирались без разрешения экстремально отдыхать.

Ранее полиция открыла уголовное дело из-за пожара в Чернобыльской зоне. Также правоохранители нашли поджигателя травы, устроившего пожар в Чернобыльской зоне.