подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
14 августа 2020, пятница, 11:05 1489
Происшествия 2020-08-14T11:05:14+03:00
Українські Новини
Черника с фоном. Как в Чернобыльской зоне собирают ягоды для киевских рынков

Черника с фоном. Как в Чернобыльской зоне собирают ягоды для киевских рынков

Кира Молчанова
Полиция, Грибы, Чернобыль, Черника, Зона отчуждения, Сталкеры, Чернобыльская зона отчуждения
Радиоактивная черника
Радиоактивная черника

Летом в Чернобыльской зоне отчуждения задерживают целые группы сборщиков ягод, которые потом продают на рынках Киева по цене от 110 гривен за килограмм. Однако такая ягода опасна для здоровья, а находиться в зоне отчуждения без разрешения – противозаконно.

Издание "Сегодня" выясняло, как собирают радиоактивные ягоды в зоне отчуждения.

По словам начальника отдела полиции зоны ЧАЭС ГУ НП в Киевской области Яна Обжелянского, в течение нынешнего сезона силами полиции было выявлено 17 фактов нелегального сбора черники. Самым крупным задержанием было задержание двух братьев с 300 кг ягод.

Они приехали из Ровенской области. Там в селах многие люди летом зарабатывают сбором ягод и грибов. Некоторые едут в зону отчуждения, где ягод больше, конкуренции меньше, а за сбор черники не нужно платить.

Кроме черники, в Чернобыле собирают грибы. В полиции рассказали, что с начала года поймали 3 грибников в зоне отчуждения. Также выявили один случая сбора рогов. Из них потом собирались делать предметы декора. Также из зоны отчуждения вывозят древесину и металл. Кроме того, полицейские задерживают "сталкеров". В том числе, иностранных. Они проникают в Чернобыль ради экстремального туризма.

Тем временем, доза радиации в таких ягодах превышает допустимые нормы в 2 раза. Отличить на глаз нормальную чернику от зараженной невозможно. Такие ягоды попадают на стихийные рынки, а оттуда – к покупателю.

Как сообщали Українські Новини, в чернобыльской зоне отчуждения житомирские пограничники задержали двух граждан Германии, которые собирались без разрешения экстремально отдыхать.

Ранее полиция открыла уголовное дело из-за пожара в Чернобыльской зоне.  Также правоохранители нашли поджигателя травы, устроившего пожар в Чернобыльской зоне.

Больше новостей о: Полиция Грибы Чернобыль Черника Зона отчуждения Сталкеры Чернобыльская зона отчуждения

Начинается сезон черники: чем полезна уникальная я...
Килограмм кокаина в консервных банках, экстази, ЛС...
Полиция до сих пор не знает, почему загорелся дом ...
В зоне отчуждения ЧАЭС задержали двух "сталкеров" ...
В Украине заболеваемость коронавирусом стремительно растет, а смертность падает
В понедельник Киев включат в "желтую зону" карантина. Какие будут ограничения и что это означает
Новости
Черника с фоном. Как в Чернобыльской зоне собирают ягоды для киевских рынков 11:05
Тернопольский облсовет запретил на территории области легализованный Зеленским игорный бизнес, - СМИ 10:59
"Укрзализныця" вернула поезд Киев – Запорожье: когда он начнет курсировать 10:56
Украинских волонтеров, задержанных в Беларуси, освободили 10:54
В Украине повысят минималку в три этапа. Когда это произойдет и насколько вырастет 10:44
больше новостей
Двигатели "Мотор Сичи" сегодня не представлены в современных мировых нишах авиастроения, — Евгений Трескунов 18:19
Дом Порошенко. Фото:
Ухоженная территория и личный пляж. СМИ показали поместье Порошенко под Киевом 12:51
ДТП на трассе Киев-Одесса. Фото: пресс-служба Службы автомобильных дорог в Кировоградской области
Смертельное ДТП на трассе Киев-Одесса: двое погибших, много пострадавших 09:19
Из-за Жан-Клода Ван Дамма ограничат движение на киевских дорогах. В столице снимают кино 13:11
Повышение будет постепенным. В Минсоцполитики рассказали, как будет меняться пенсия в 2020-2021 годах 05:30
больше новостей
Пять лет в режиме ожидания: как НАБУ снижает уровень доверия к власти 17:30 Пресс-релиз
Двигатели "Мотор Сичи" сегодня не представлены в современных мировых нишах авиастроения, — Евгений Трескунов 18:19
Госдача, на которую перебрался Зеленский, обходится бюджету в 3,5 млн грн., — Офис Президента 10:06
Дом Порошенко. Фото:
Ухоженная территория и личный пляж. СМИ показали поместье Порошенко под Киевом 12:51
"Удар" Кличко обошел все остальные партии на киевских выборах, – Центр Разумкова 15:42
больше новостей
Украине 156-й день на карантине. Какие ограничения действуют
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok