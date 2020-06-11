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11 июня 2020, четверг, 06:30 30
Общество 2020-06-11T07:30:03+03:00
Українські Новини
Как не отравиться грибами: правила безопасности и первая помощь

Как не отравиться грибами: правила безопасности и первая помощь

Валерия Драгомирова
Минздрав, Грибы, Лето, Отравление грибами, лето-2020
Грибы. Фото: pixabay
Грибы. Фото: pixabay

С начала года дикорастущими грибами отравились уже 14 человек. Отравление грибами является наиболее тяжелым пищевым отравлением человека. Признаки отравления грибами могут проявиться как через 30 мин. после потребления, так и в течение нескольких дней.

Об этом говорится в сообщении Минздрава.

Грибы довольно специфический продукт, содержащий значительное количество азотистых веществ, в частности белков, а также жиров, углеводов, некоторые витамины (В1, РР), минеральные вещества (в частности фосфор). Клетчатка хитин, входящий в их состав, почти не переваривается в желудочно-кишечном тракте, поэтому грибы считают "тяжелой" пищей.

Как не отравиться грибами

  • Лучше отказаться от употребления дикорастущих грибов, заменив их грибами, выращенными искусственно, которые подлежат контролю и продаются в торговой сети.
  • Не покупайте грибы на стихийных рынках.
  • Внимательно осматривайте грибы: обращайте внимание на цвет шляпки, губки, ножки.
  • Собирайте только хорошо знакомые вам грибы. При малейшем сомнении сразу выбросьте гриб, не оставляйте его рядом с другими.
  • Не берите слишком молодые или старые грибы - их легко перепутать с ядовитыми.
  • Не собирайте грибы вблизи трасс, промышленных предприятий, загрязненных территорий: грибы впитывают в себя широкий спектр ядовитых веществ, в том числе тяжелые металлы.
  • Не собирайте грибы в засушливую погоду: в это время гриб пересыхает, отдав воду и увеличив концентрацию токсинов.
  • Не пробуйте сырые грибы.
  • Дома еще раз тщательно проверьте грибы: все сомнительные надо выбросить.
  • Готовьте грибы в течение первых суток после сбора.
  • Варите грибы не менее трех раз, каждый раз в свежей подсоленной воде не менее 30 мин.
  • Храните блюда с грибами в холодильнике в эмалированной посуде не более суток.

Симптомы отравления грибами

  • тошнота;
  • рвота;
  • резкая боль в животе;
  • диарея;
  • головокружение;
  • повышение температуры тела;
  • снижение пульса;
  • удушье;
  • судороги;
  • отток крови от конечностей (холодные руки и ноги);
  • появление галлюцинаций.

При наличии любого из приведенных симптомов нужно немедленно вызывать врача. До приезда врача нужно промыть желудок простой водой, пить много воды, принять сорбенты. 

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