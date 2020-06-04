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04 июня 2020, четверг, 16:12 6
Общество 2020-06-04T16:13:19+03:00
Українські Новини
С начала года дикорастущими грибами отравились уже 14 человек

С начала года дикорастущими грибами отравились уже 14 человек

Ольга Фандорина
Отравление, Грибы, Отравление грибами, Пищевое отравление
Белый гриб. Фото Ирина Кох
Белый гриб. Фото Ирина Кох

Пока Под Киевом начался грибной сезон и в соцсетях массово хвастаются урожаем, с начала текущего года 14 человек, в том числе 4 детей, отравились дикорастущими грибами.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья, передают Українськi Новини.

"В течении этого года в Украине зарегистрировали 13 случаев отравления дикорастущими грибами. Вследствие этого по состоянию на 4 июня заболело 14 человек, из них четверо - дети", - сказано в нем.

Отмечается, что летальных случаев не было.

В 3 случаях причиной отравлений стало употребление маринованных грибов, в 8 случаях - отварных и жаренных; все они были приготовлены в домашних условиях.

В еще 2 случаях двое детей ели сырые грибы.

Как сообщали Українськi Новини, во время карантина продажа свежих грибов упала на 30-40%.

А в прошлом году грибники собрали под Киевом небывалый урожай грибов - подберезовиков.

Также ранее на Закарпатье грибники собрали за один раз 150 килограмм грибов.


Также на грибной ферме под Киевом вырастили самый большой шампиньон.

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