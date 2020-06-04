С начала года дикорастущими грибами отравились уже 14 человек

Пока Под Киевом начался грибной сезон и в соцсетях массово хвастаются урожаем, с начала текущего года 14 человек, в том числе 4 детей, отравились дикорастущими грибами.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья, передают Українськi Новини.

"В течении этого года в Украине зарегистрировали 13 случаев отравления дикорастущими грибами. Вследствие этого по состоянию на 4 июня заболело 14 человек, из них четверо - дети", - сказано в нем.

Отмечается, что летальных случаев не было.

В 3 случаях причиной отравлений стало употребление маринованных грибов, в 8 случаях - отварных и жаренных; все они были приготовлены в домашних условиях.

В еще 2 случаях двое детей ели сырые грибы.

Как сообщали Українськi Новини, во время карантина продажа свежих грибов упала на 30-40%.

А в прошлом году грибники собрали под Киевом небывалый урожай грибов - подберезовиков.

Также ранее на Закарпатье грибники собрали за один раз 150 килограмм грибов.



Также на грибной ферме под Киевом вырастили самый большой шампиньон.