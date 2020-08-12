В Одесской области мужчина заболел сибирской язвой

В Одесской области подтвержден случай сибирской язвы у человека.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья, передают Українськi Новини.

"7 июля в Одесский областной лабораторный центр поступило сообщение о подозрении на сибирскую язву. При проведении эпидрасследования установлено, что 3 августа у больного повысилась температура тела, на голени появился фурункул, который перешел в язву. За медицинской помощью не обращался. Больной занимается скупкой животных для последующей перепродажи. Только 7 августа больной обратился к семейному врачу. 11 августа референс-лаборатория Центра общественного здоровья выделила ДНК сибирской язвы", - говорится в нем.

Согласно сообщению, специалисты областного лабораторного центра и Госпотребслужбы принимают необходимые меры по недопущению распространения заболевания.

Организовано медицинское наблюдение за контактными, проведение полного комплекса противоэпидемических и профилактических мероприятий в очаге.

Как сообщали Українськi Новини, в октябре 2018 года Министерство здравоохранения зафиксировало в Одесской области вспышку сибирской язвы.

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