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12 августа 2020, среда, 19:23 577
Общество 2020-08-12T19:45:02+03:00
Українські Новини
В Одесской области мужчина заболел сибирской язвой

В Одесской области мужчина заболел сибирской язвой

Кира Молчанова
Одесса, Болезнь, МОЗ, Сибирская язва
Доктор. Фото: Pixabay
Доктор. Фото: Pixabay

В Одесской области подтвержден случай сибирской язвы у человека.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья, передают Українськi Новини.

"7 июля в Одесский областной лабораторный центр поступило сообщение о подозрении на сибирскую язву. При проведении эпидрасследования установлено, что 3 августа у больного повысилась температура тела, на голени появился фурункул, который перешел в язву. За медицинской помощью не обращался. Больной занимается скупкой животных для последующей перепродажи. Только 7 августа больной обратился к семейному врачу. 11 августа референс-лаборатория Центра общественного здоровья выделила ДНК сибирской язвы", - говорится в нем.

Согласно сообщению, специалисты областного лабораторного центра и Госпотребслужбы принимают необходимые меры по недопущению распространения заболевания.

Организовано медицинское наблюдение за контактными, проведение полного комплекса противоэпидемических и профилактических мероприятий в очаге.

Как сообщали Українськi Новини, в октябре 2018 года Министерство здравоохранения зафиксировало в Одесской области вспышку сибирской язвы.

В западной Монголии объявили карантин из-за вспышки бубонной чумы.

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