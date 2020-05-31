Под Киевом начался грибной сезон. В соцсетях массово хвастаются урожаем

После того, как уже несколько недель удерживается дождевая погода, в Киевской области начался грибной сезон.

Пользователи социальной сети Facebook массово публикуют фото с урожаем грибов в лесах области.

Так, грибники отмечают, что летние грибы начинаются в начале мая. В мае - июне - подходящее время для сбора подберезовиков и маслят. Также в июне можно найти летние опята и сыроежки.

Белый гриб растет в сосновом или дубовом лесу. Начинает прорезаться сквозь опавшие листья в июне - мае. Белый гриб не выделяет никакого запаха, поэтому грибники-новички могут возникнуть сомнения в его съедобности.

В лесе в конце июня также можно будет собрать лисички, а любимое место шампиньонов - поляны и опушки.

В то же время в сезон грибов нужно быть особо внимательным, ведь каждый год из-за отравления грибами гибнут люди. Поэтому следует брать только проверенные и хорошо известные грибы.

Скриншот поста Надежды Шляпской

Скриншот поста Ирины Кох

Скриншот поста Зарицкого Олега

Скриншот поста Андрея Шерстюка

Скриншот поста Андрея Шерстюка 30 мая

Скриншот поста Светланы Рымаренко

Как сообщали Українські Новини, житель Ужгорода нашел белый гриб в декабре.

Ранее Ульяна Супрун развенчала миф о том, что грибы лечат рак.