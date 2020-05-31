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  • Под Киевом начался грибной сезон. В соцсетях массово хвастаются урожаем
31 мая 2020, воскресенье, 21:22 352
Жизнь 2020-05-31T22:30:02+03:00
Українські Новини
Под Киевом начался грибной сезон. В соцсетях массово хвастаются урожаем

Под Киевом начался грибной сезон. В соцсетях массово хвастаются урожаем

Ярина Вацяк
Грибы, сезон грибов, грибной сезон
Гриб Фото Ирина Кох
Гриб Фото Ирина Кох

После того, как уже несколько недель удерживается дождевая погода, в Киевской области начался грибной сезон.

Пользователи социальной сети Facebook массово публикуют фото с урожаем грибов в лесах области.

Так, грибники отмечают, что летние грибы начинаются в начале мая. В мае - июне - подходящее время для сбора подберезовиков и маслят. Также в июне можно найти летние опята и сыроежки.

Белый гриб растет в сосновом или дубовом лесу. Начинает прорезаться сквозь опавшие листья в июне - мае. Белый гриб не выделяет никакого запаха, поэтому грибники-новички могут возникнуть сомнения в его съедобности.

В лесе в конце июня также можно будет собрать лисички, а любимое место шампиньонов - поляны и опушки.

В то же время в сезон грибов нужно быть особо внимательным, ведь каждый год из-за отравления грибами гибнут люди. Поэтому следует брать только проверенные и хорошо известные грибы.

Скриншот поста Надежды ШляпскойСкриншот поста Надежды Шляпской

Скриншот поста Ирины КохСкриншот поста Ирины Кох

Скриншот поста Зарицкого ОлегаСкриншот поста Зарицкого Олега

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