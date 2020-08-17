З початку сезону 48 осіб отруїлися грибами. Одна людина померла

Кількість жертв "тихого полювання" збільшується. З початку поточного року 48 людей отруїлися дикорослими грибами, 1 людина померла.

Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я, передають Українські Новини.

"З початку року і станом на 15 серпня в Україні 48 людей отруїлися дикорослими грибами. Одна людина померла", - сказано в ньому.

У Центрі громадського здоров'я нагадують, що не можна купувати дикорослі гриби на стихійних ринках, збирати гриби біля трас, промислових підприємств, забруднених територій.

Як повідомляли Українськi Новини, як не отруїтися та перша допомога при отруєнні грибами, якє проявляється за 30 хвилин та є найскладнішим серед харчових отруєнь.

В Київській області розпочався грибний сезон після того, як вже декілька тижнів утримується дощова погода.

Тим часом у Київській області поліцейські затримали людей, які збирали ягоди та гриби в зоні відчуження.

Радіоактивні ягоди продають на ринках в столиці за ціною від 110 гривень за кілограм. Однак така чорниця небезпечна для здоров'я, а перебувати в зоні відчуження без дозволу – протизаконно.

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