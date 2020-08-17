подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
17 августа 2020, понедельник, 12:55 10
Транспорт 2020-08-17T12:56:12+03:00
Українські Новини
"Укрзализныця" снова запускает поезда по маршруту "Львов - Солотвино"

"Укрзализныця" снова запускает поезда по маршруту "Львов - Солотвино"

Кира Молчанова
Львов, Укрзализниця, Львовская область, Солотвино, карантин в Украине
Укрзализниця. Фото: instagram.com/at.uz_official/
Укрзализниця. Фото: instagram.com/at.uz_official/

Акционерное общество "Укрзализныця" во исполнение решений региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решило с 22 августа возобновить курсирование поезда №601/602 "Львов - Солотвино".

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

Поезд отправится из Львова 22 августа, из Солотвино - 23 августа и будет курсировать через день.

Также сообщается, что поезд будет делать остановки на станциях "Сянки", "Ужгород", "Чоп", "Береговое", "Хуст", "Тячев".

Как сообщали Українськi Новини, с 1 июня в Украине возобновлены межобластные пассажирские железнодорожные и автомобильные перевозки, а также движение поездов дальнего следования.

С 3 августа действует разделение регионы на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны в зависимости от эпидемической ситуации.

Кроме того, Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 августа.

Также сообщалось, какие ограничения "желтой зоны" будут действовать в Киеве с понедельника.

Акционерное общество "Укрзализныця" намерено исключить из перечня малодеятельных 77 станций.

Больше новостей о: Львов Укрзализниця Львовская область Солотвино карантин в Украине

В Киеве уменьшилось количество новых случаев коронавируса
Цена на электроэнергию в Украине снизилась, и она ниже чем в Германии и Франции
Новости
РГК поддерживает необходимость разработки Национальной экономической стратегии 12:59
Ограничение движения. Фото: kievvlast.com.ua
На улице Братиславской в Киеве до 1 октября частично ограничили движение 12:58
"Укрзализныця" снова запускает поезда по маршруту "Львов - Солотвино" 12:55
Поставки дизтоплива останутся стабильными на фоне забастовок в Беларуси, - "Консалтинговая группа "А-95" 12:46
Ограничение движения. Фото: kievvlast.com.ua
На Лыбедской площади в Киеве до 26 августа частично ограничили движение 12:45
больше новостей
Пенсионеры могут получить десять пенсий сразу: в ПФУ рассказали, что для этого нужно 05:45 Инфографика
В Минздраве рассказали, где в сентябре не откроют школы 15:27
Будут ли работающие пенсионеры выбирать между пенсией и зарплатой 05:30
Правила для начала нового учебного года: как и при каких условиях начнут обучение в Украине 07:05
Показатель зарплаты для расчета пенсий в Украине вырос: как и у кого изменятся выплаты 05:30 Инфографика
больше новостей
Пенсионеры могут получить десять пенсий сразу: в ПФУ рассказали, что для этого нужно 05:45 Инфографика
Флаг Украины. Фото: Facebook/Владимир Балух
В небо над оккупированным Крымом запустили украинский флаг 18:18
В Минздраве рассказали, где в сентябре не откроют школы 15:27
Показатель зарплаты для расчета пенсий в Украине вырос: как и у кого изменятся выплаты 05:30 Инфографика
В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Что запрещается 10:17
больше новостей
С сегодняшнего дня Киев находится в "желтой" зоне карантина. Какие ограничения действуют в столице
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok