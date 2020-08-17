"Укрзализныця" снова запускает поезда по маршруту "Львов - Солотвино"

Акционерное общество "Укрзализныця" во исполнение решений региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решило с 22 августа возобновить курсирование поезда №601/602 "Львов - Солотвино".

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

Поезд отправится из Львова 22 августа, из Солотвино - 23 августа и будет курсировать через день.

Также сообщается, что поезд будет делать остановки на станциях "Сянки", "Ужгород", "Чоп", "Береговое", "Хуст", "Тячев".

Как сообщали Українськi Новини, с 1 июня в Украине возобновлены межобластные пассажирские железнодорожные и автомобильные перевозки, а также движение поездов дальнего следования.

С 3 августа действует разделение регионы на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны в зависимости от эпидемической ситуации.

Кроме того, Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 августа.

Также сообщалось, какие ограничения "желтой зоны" будут действовать в Киеве с понедельника.

Акционерное общество "Укрзализныця" намерено исключить из перечня малодеятельных 77 станций.

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