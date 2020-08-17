"Укрзализныця" снова запускает поезда по маршруту "Львов - Солотвино"

Акционерное общество "Укрзализныця" во исполнение решений региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решило с 22 августа возобновить курсирование поезда №601\/602 "Львов - Солотвино". Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини. Поезд отправится из Львова 22 августа, из Солотвино - 23 августа и будет курсировать через день. Также сообщается, что поезд будет делать остановки на станциях "Сянки", "Ужгород", "Чоп", "Береговое", "Хуст", "Тячев". Как сообщали Українськi Новини, с 1 июня в Украине возобновлены межобластные пассажирские железнодорожные и автомобильные перевозки, а также движение поездов дальнего следования. С 3 августа действует разделение регионы на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны в зависимости от эпидемической ситуации. Кроме того, Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 августа. Также сообщалось, какие ограничения "желтой зоны" будут действовать в Киеве с понедельника. Акционерное общество "Укрзализныця" намерено исключить из перечня малодеятельных 77 станций.