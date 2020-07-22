Кабмин разделил регионы на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны. Что это значит

В то время, как Кабинет Министров продлил карантин до 31 августа, правительство разделило регионы на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны в зависимости от эпидемической ситуации с 1 августа.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передают Українськi Новини.

"В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. Уровень будет определяться автоматизированным программным обеспечением на основании определенных алгоритмов и собранных данных и будет утверждаться национальной комиссией техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", – сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

При этом базовым уровнем мониторинга будет уровень показателей области.

Критериями разделения останутся заполненность коек, отведенных под госпитализацию больных коронавирусной инфекцией в больницах (не более 50%), количество тестирований на 100 тыс. населения (не менее 24), динамика увеличения количества новых случаев (не более 10%), коэффициент выявления заболевания (не более 11%).

"Когда нет превышений, область и районы находятся в "зеленой" зоне", – прокомментировал Степанов.

При этом даже в "зеленой" зоне будет обязательным использование масок или респираторов в общественных зданиях, проведение массовых мероприятий будет ограничено в расчете не более 1 посетителя на 5 кв. м.

Также сохранится ограничение перевозок пассажиров в общественном транспорте в пределах количества сидячих мест.

Области и районы, находящиеся в "зеленой" зоне не будут нуждаться в усилении карантинных ограничений.

Переход между зонами будет осуществляться при превышении критериев в течении 5 дней подряд.

Как сообщали Українськi Новини, министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал продление карантина в Украине до осени.

В то время, Президент Владимир Зеленский выступает против продления карантина в Украине более чем на месяц.