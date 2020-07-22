Кабмин разделил регионы на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны. Что это значит

В то время, как Кабинет Министров продлил карантин до 31 августа, правительство разделило регионы на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны в зависимости от эпидемической ситуации с 1 августа. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передают Українськi Новини. "В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. Уровень будет определяться автоматизированным программным обеспечением на основании определенных алгоритмов и собранных данных и будет утверждаться национальной комиссией техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", – сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. При этом базовым уровнем мониторинга будет уровень показателей области. Критериями разделения останутся заполненность коек, отведенных под госпитализацию больных коронавирусной инфекцией в больницах (не более 50%), количество тестирований на 100 тыс. населения (не менее 24), динамика увеличения количества новых случаев (не более 10%), коэффициент выявления заболевания (не более 11%). "Когда нет превышений, область и районы находятся в "зеленой" зоне", – прокомментировал Степанов. При этом даже в "зеленой" зоне будет обязательным использование масок или респираторов в общественных зданиях, проведение массовых мероприятий будет ограничено в расчете не более 1 посетителя на 5 кв. м. Также сохранится ограничение перевозок пассажиров в общественном транспорте в пределах количества сидячих мест. Области и районы, находящиеся в "зеленой" зоне не будут нуждаться в усилении карантинных ограничений. Переход между зонами будет осуществляться при превышении критериев в течении 5 дней подряд. Как сообщали Українськi Новини, министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал продление карантина в Украине до осени. В то время, Президент Владимир Зеленский выступает против продления карантина в Украине более чем на месяц.