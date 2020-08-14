"Укрзализниця" закроет посадку на трех ж\д станциях "красной зоны": где нельзя будет сесть на поезд

Акционерное общество "Укрзализныця" закроет продажу билетов со станций "Самбор" (Львовская область), "Дубно" и "Клевань" (оба Ривненская область) на 6 пар поездов с 17 августа из-за попадания их в "красную зону".

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, на этих железнодорожных станциях осуществляться только высадка пассажиров без посадки.

Со станций "Самбор", "Дубно" и "Клевань" не будут продаваться проездные документы на поезда: №98/97 "Ковель - Киев", №49/50 "Киев - Трускавец", №45/46 "Ужгород - Лисичанск", №231/232 "Ивано-Франковск - Геническ", №217/218 "Киев - Рахов", №743/744 "Киев - Львов".

Как сообщали Українські Новини, с 3 августа действует разделение регионы на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны в зависимости от эпидемической ситуации.

Кроме того, Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 августа.

Также сообщалось, какие ограничения "желтой зоны" будут действовать в Киеве с понедельника.