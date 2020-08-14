"Укрзализниця" закроет посадку на трех ж\д станциях "красной зоны": где нельзя будет сесть на поезд

Акционерное общество "Укрзализныця" закроет продажу билетов со станций "Самбор" (Львовская область), "Дубно" и "Клевань" (оба Ривненская область) на 6 пар поездов с 17 августа из-за попадания их в "красную зону". Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини. По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, на этих железнодорожных станциях осуществляться только высадка пассажиров без посадки. Со станций "Самбор", "Дубно" и "Клевань" не будут продаваться проездные документы на поезда: №98\/97 "Ковель - Киев", №49\/50 "Киев - Трускавец", №45\/46 "Ужгород - Лисичанск", №231\/232 "Ивано-Франковск - Геническ", №217\/218 "Киев - Рахов", №743\/744 "Киев - Львов". Как сообщали Українські Новини, с 3 августа действует разделение регионы на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны в зависимости от эпидемической ситуации. Кроме того, Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 августа. Также сообщалось, какие ограничения "желтой зоны" будут действовать в Киеве с понедельника.