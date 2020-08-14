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14 августа 2020, пятница, 12:38 1440
Общество 2020-08-14T12:45:01+03:00
Українські Новини
Не выходить на улицу без документов. Какие ограничения "желтой зоны" будут действовать в Киеве с понедельника

Не выходить на улицу без документов. Какие ограничения "желтой зоны" будут действовать в Киеве с понедельника

Валерия Драгомирова
Киев, Коронавирус, ограничения, Желтая зона
Киев. Фото: Валерия Назаренко
Киев. Фото: Валерия Назаренко

Киевская власть запретила выходить на улицу без документов с 17 августа из-за отнесения города к "желтой зоне" эпидопасности распространения COVID-19.

Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передают Українськi Новини.

Также по словам Кличко, с 17 августа запрещено самовольно оставлять места самоизоляции гражданам, которые в них находятся.

Запрещено также проведение массовых спортивных и религиозных мероприятий с участием более 1 человека на 5 кв. м.

В кинотеатрах разрешается занимать не более 50% мест.

Перевозка пассажиров в общественном транспорте будет осуществляться исключительно на сидячих местах.

Такие меры будут действовать с 17 августа.

Как сообщали Українськi Новини, министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в четверг заявил, что Киев отнесен к "желтой зоне" эпидопасности распространения COVID-19.


Кроме того, Минздрав обновил список "красной зоны". В "красную зону" попали три города и пять районов. 

Тем временем в Киеве снова увеличилось количество больных коронавирусом за сутки

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