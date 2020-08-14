Не выходить на улицу без документов. Какие ограничения "желтой зоны" будут действовать в Киеве с понедельника

Киевская власть запретила выходить на улицу без документов с 17 августа из-за отнесения города к "желтой зоне" эпидопасности распространения COVID-19. Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передают Українськi Новини. Также по словам Кличко, с 17 августа запрещено самовольно оставлять места самоизоляции гражданам, которые в них находятся. Запрещено также проведение массовых спортивных и религиозных мероприятий с участием более 1 человека на 5 кв. м. В кинотеатрах разрешается занимать не более 50% мест. Перевозка пассажиров в общественном транспорте будет осуществляться исключительно на сидячих местах. Такие меры будут действовать с 17 августа. Как сообщали Українськi Новини, министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в четверг заявил, что Киев отнесен к "желтой зоне" эпидопасности распространения COVID-19.Кроме того, Минздрав обновил список "красной зоны". В "красную зону" попали три города и пять районов. Тем временем в Киеве снова увеличилось количество больных коронавирусом за сутки.