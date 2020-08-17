"Укрзалізниця" знову запускає поїзди по маршруту "Львів - Солотвино"

В той час, як було закрито посадку з трьох станцій "червоної зони" , товариство з обмеженою відповідальністю "Укрзалізниця" на виконання рішень регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з 22 серпня відновлює курсування поїзду №601/602 "Львів-Солотвино".

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

Поїзд відправиться зі Львова 22 серпня, з Солотвино - 23 серпня і буде курсувати через день.

Також повідомляється, що поїзд буде робити зупинки на станціях "Сянки", "Ужгород", "Чоп", "Берегове", "Хуст", "Тячів".

Як повідомляли Українськi Новини, Кабінет Міністрів подовжив адаптивний карантин до 31 серпня та ввів нові норми, згідно з яким областям України буде присвоєно статус залежно від епідемічної ситуації.

Наразі в Україні діє зональний карантин: кожен регіон України отримає один з 4 можливих статусів – "зелений", "жовтий", "помаранчевий" і "червоний".

Тим часом з понеділка Київ знаходитиметься в "жовтій зоні" карантину, і відтепер на вулицю не можна виходити без документів.

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