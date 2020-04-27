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27 апреля 2020, понедельник, 14:46 2765
Транспорт 2020-04-27T14:57:23+03:00
Українські Новини
"Укрзализныця" хочет исключить из перечня малодеятельных 77 станций

"Укрзализныця" хочет исключить из перечня малодеятельных 77 станций

Ярина Вацяк
Укрзализныця, ЖД станции, станции
Укрзализныця
Укрзализныця

Акционерное общество "Укрзализныця", которое рассматривает возможность введения 4-дневной рабочей недели, намерено исключить из перечня малодеятельных 77 станций.

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"АО "Укрзализныця" от 2 апреля 2020 года утвердила изменения в Порядок проведения рейтингового анализа деятельности грузовых станций АО "Укрзализныця". Новым порядком предусмотрено увеличение экспериментальной группы малодеятельных станций с 10% до 30%", - написал он.

Отмечается, что экспериментальная группа - это станции, которые временно (до проведения следующей оценки) исключаются из предварительного перечня малодеятельных станций и которые по результатам рейтинговой оценки получили максимальный общий балл.

По предварительным расчетам, перечень малодеятельных станций будет уменьшен на 77 станций.

Также АО не будет повышать ставку платы за собственные вагоны при осуществлении перевозок груженых и пустых контейнеров.

Кроме того, по словам Высоцкого, "Укрзализныця" сократила порог по количеству вагонов для подписания договора долгосрочной аренды с 500 до 200 вагонов для пилотного проекта.

При этом представители "Укрзализныци" заявили о заинтересованности в увеличении сегмента долгосрочных контрактов до 50% всего парка подвижного состава.

Как сообщали Українськi Новини, ранее "Укрзализныця" начала бесплатно возить медиков служебными поездами.

Тем временем, S&P снизило рейтинг "Укрзализныци".

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