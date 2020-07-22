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22 июля 2020, среда, 14:31 218
Кабмин 2020-07-22T14:31:20+03:00
Українські Новини
Кабмин продлил карантин до конца лета и разделил области на четыре зоны

Кабмин продлил карантин до конца лета и разделил области на четыре зоны

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине, карантин в Украине
Карантин. Фото. Pixabay
Карантин. Фото. Pixabay

Кабинет Министров продлил адаптивный карантин, который должен был закончиться 31 июля, до 31 августа. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передают Українськi Новини.

"Это новое постановление. Предлагается его применение с 1 августа и по 31 августа", - прокомментировал министр здравоохранения Максим Степанов.

Согласно новым нормам, в зависимости от эпидемической ситуации области будут разделены на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны.

Критериями разделения останутся заполненность коек, отведенных под госпитализацию больных коронавирусной инфекцией в больницах, количество тестирований на 100 тыс. населения, динамика увеличения количества новых случаев, коэффициент выявления заболевания.

Как сообщали Українськi Новини, министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что в Украине продлят карантин до осени.

Кроме того, Президент Владимир Зеленский выступает против продления карантина более чем на месяц.

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Кабмин продлил карантин до конца лета и разделил области на четыре зоны
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