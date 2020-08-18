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18 августа 2020, вторник, 07:00 63
Жизнь 2020-08-18T07:00:01+03:00
Українські Новини
Символика праздника Яблочный Спас. Что святить в церкви

Символика праздника Яблочный Спас. Что святить в церкви

Александр Савич
Яблоки, Яблочный Спас, Христианские праздники, Православные праздники
Яблоки и груши. Фото: Українське Фото
Яблоки и груши. Фото: Українське Фото

Вслед за первым из трех Спасов, отмечаемых православными в августе, Медовым, 19 августа будет отмечаться Яблочный Спас. О том, какова символика этого праздника, и что надо святить в церкви, сообщают Українські Новини.

В христианском календаре праздник, который отмечается 19 августа, называется Преображение Господне. Согласно трем из четырех Евангелий, Иисус Христос взял трех учеников (Петра, Иоанна и Иакова) на гору помолиться. 

Во время молитвы лицо Иисуса просияло, как солнце, а одежды сделались белыми, как свет. Там же им явились два ветхозаветных пророка (Моисей и Илия), которые разговаривали с Иисусом. Голос с неба сказал: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение; Его слушайте".

Таким образом Преображение Иисуса Христа было демонстрацией соединения в нем двух природ: божественной и человеческой.

Традиция приносить в храмы яблоки и другие плоды восходит к Священному Преданию, согласно которому начиная от праздника Преображения можно употреблять в пищу виноград и плоды нового урожая. 

Так, как на наших землях в старину не было винограда, он был заменен яблоками. Однако это не означает, что святить в церкви можно только яблоки. Подходят все плоды нового урожая. Обычно в храмы приносят груши, персики, виноград, сливы, помидоры и морковь.

Кроме того, в корзинках на освящение часто находятся мед, пшеница и выпечка с яблоками. Ведь этот день традиционно считается и праздником урожая, а также днем, когда лето заканчивается, и начинается осень.

Корзинку с плодами можно украсить живыми цветами, ленточками и вышитым рушником.

На Яблочный Спас принято собирать урожай – остальной работой, кроме приготовления еды и сбора урожая, заниматься нельзя.

Как сообщали Українські новини, святые, почитаемые на Медовый Спас, не имеют отношения к маку.

Также что можно и нельзя делать в Успенский пост.

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