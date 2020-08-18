Яблучний Спас: що покласти в кошик для освячення

19 серпня святкують Яблучний Спас — слідом за першим з трьох Спасів, що відзначаються в серпні, — Медовим . Про те, яка символіка цього свята, і що треба святити в церкві, повідомляють Українські Новини.

У християнському календарі свято, яке відзначається 19 серпня, називається Преображення Господнє. Згідно з трьома з чотирьох Євангелій, Ісус Христос взяв трьох учнів (Петра, Іоанна та Якова) на гору помолитися.

Під час молитви обличчя Ісуса засяяло, як сонце, а одяг став білим, як світло. Там же їм з'явилися два старозавітних пророки (Мойсей та Ілля), які розмовляли з Ісусом. Голос з неба сказав: "Це Син Мій Улюблений, що Його Я вподобав, Його слухайте".

Таким чином Преображення Ісуса Христа було демонстрацією з'єднання в ньому двох природ: божественної і людської.

Традиція приносити в храми яблука та інші плоди походить з Святого Передання, згідно з яким починаючи від свята Преображення можна вживати в їжу виноград і плоди нового врожаю.

Оскільки на наших землях у давні часи не було винограду, його замінили на яблука. Однак це не означає, що святити в церкві можна тільки яблука. Підходять всі плоди нового врожаю. Зазвичай в храми приносять груші, персики, виноград, сливи, помідори та моркву.

Крім того, в кошиках на освячення часто можна побачити мед, пшеницю і випічку з яблуками. Адже цей день традиційно вважається і святом врожаю, а також днем, коли літо закінчується і починається осінь.

Кошик з плодами можна прикрасити живими квітами, стрічками і вишитим рушником.

На Яблучний Спас прийнято збирати урожай — іншою роботою, крім приготування їжі і збору врожаю, займатися не можна.

Як повідомляли Українські новини, святі, шановані на Медовий Спас, не мають стосунку до маку.

Також що можна і не можна робити в спасівку.

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