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06 августа 2020, четверг, 06:17 592
Lifestyle 2020-08-06T06:17:01+03:00
Українські Новини
6 августа Бориса и Глеба: история, традиции и приметы праздника

6 августа Бориса и Глеба: история, традиции и приметы праздника

Олексій Козаченко
Киевская Русь, Народные приметы, Православные праздники, Бориса и Глеба
Борис и Глеб. Фото: mir24.tv
Борис и Глеб. Фото: mir24.tv

6 августа, перед Успенским постом, православные христиане почитают память князей Бориса и Глеба, убитых своим старшим братом Святополком в ходе борьбы за власть. Українські Новини расскажут о истории праздника, его традициях и народных приметах в этот день.

История Бориса и Глеба:

Согласно летописям, Борис и Глеб родились незадолго до крещения Руси и были младшими сыновьями великого князя Киевского Владимира Святославовича. Братья были воспитаны в духе христианской веры. По утверждениям современников, оба брата выделялись добротой, милосердием и христианским смирением.

Еще при жизни отца Борис получил в удел Ростов, а Глеб - Муром. В управлении своими наделами оба проявили мудрость и заботились о распространении православной веры среди людей. Перед смертью великий князь Владимир призвал Бориса в Киев и отправил его в поход против печенегов.

Как только князь Владимир умер, его старший сын Святополк провозгласил себя великим князем Киевским и решил избавиться от брата, чтобы упрочить свое положение. Известие о смерти отца застало Бориса во время возвращения из похода. Войско уговаривало Бориса сходу захватить великокняжеский престол в Киеве, но князь Борис, не желая междоусобной распри, распустил свое войско: "Не подниму руки на брата своего, да еще на старшего меня, которого мне следует считать за отца!".

Воспользовавшись миролюбием Бориса, Святополк послал к нему убийц. Борис был извещен о грозящей ему опасности, но не стал скрываться и с готовностью встретил смерть, подобно мученикам первых веков христианства. Князя Бориса убийцы настигли 6 августа 1015 года (24 июля по старому стилю).

После этого Святополк столь же вероломно умертвил святого князя Глеба. Вызвав брата из его удела - Мурома, Святополк подослал убийц, которые должны были устроить засаду по пути странствований Глеба. Князь уже знал о кончине отца и злодейском убийстве брата, но, глубоко скорбя, он предпочел собственную смерть возможной межусобной войне.

Подвиг смирения, добродетели и кротости сделал Бориса и Глеба народными святыми. В тайне от всех тело князя Бориса привезли в Вышгород и положили в храме святого Василия Великого. Через некоторое время великий князь Ярослав Мудрый отыскал мощи святого Глеба и положил их рядом с мощами брата. Их останки прославились многочисленными чудесами. Потому Борис и Глеб стали первыми святыми, которых канонизировала православная церковь.

Святые Борис и Глеб. Фото: spzh.newsСвятые Борис и Глеб. Фото: spzh.news

Традиции 6 августа:

Обычно, к этому времени  поспевал хлеб. В народе говорили: "Борис и Глеб – поспел хлеб". Из уважения к святым, а также потому, что в этот день зачастую идут грозовые дожди, старались не путешествовать и не работать в поле.

Существует поверье что, 6 августа гроза копны сена жжет. Есть и поговорка на этот счет: "На Глеба и Бориса за хлеб не берись". Крестьяне обращались к святым братьям, прося у них помощи в уборке хлеба, а еще занимались сбором ягод черемухи.

Также в этот день было принято заготавливать березовые веники для бани. Выбирали березы с ниспадающими ветвями или молодые деревца, которые ещё не цвели. Листья должны быть нежными и бархатистыми на ощупь, а ветви – длинными, тонкими и прямыми.


Приметы на 6 августа:

    • По погоде определяли, какой будет зима: если тепло и солнечно, то холодной; если дождь идет, то снежной и теплой. Есть и другие приметы, связанные с этим днем:
    • Дождь с утра – к погожему и ясному дню.
    • Мухи с утра жужжат – к солнечной погоде, если мух не слышно - будет дождь.
    • Южный ветер – к ненастью.
    • С осины пух полетел – пора собирать подосиновики.
    • Цыплята к курице жмутся – к затяжным дождям.
    • Роса до полудня – будет гроза. 
    • Если полнолуние на Бориса и Глеба, то рубить лес нельзя. В противном случае в новом жилище постоянно будут происходить скандалы.
    • Какая погода в этот день, такой она будет и во второй половине августа. 

Как сообщали Українські Новини, в августе украинцы получат дополнительные выходные и длинный уикенд.

Также в августе отмечают три Спаса: Медовый, Яблочный и Ореховый.

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