Когда начинается Успенский пост-2020: что можно и нельзя делать в постные дни

Сразу после Маковея или Медового спаса в Украине православные христиане начинают Успенский пост – один из четырех самых главных постов в христианской традиции и самый короткий из них. В Украине этот пост еще называют "Спасовка" - или "Спасы". В 2020 году он начинается 14 августа – и заканчивается 27 августа. Об этом сообщает Украинская Православная Катедра св. Владимира. На пост приходятся три Спаса: 14 августа – Медовый. В церкви освящается мед нового сбора, а дома хозяйки выпекают медовики с медовыми коврижками, блины, пряники, иные лакомства с медом. 19 августа – Яблочный. В храмах принято освящать яблоки и печь с ними шарлотку, яблочный пирог или варить варенье. 29 августа – Ореховый или Хлебный. В храмах освещают собранные орехи. Успенский пост – единственный, посвященный Богородице, которая узнала о времени своего успения и готовилась к нему постом и молитвой. Он начинается за две недели до праздника Успения Пресвятой Богородицы и он почти такой же строгий, как и Великий пост – рыба разрешается только на праздник Преображения Господня. Блюда в Успенский пост. Фото: freepik.com Что можно и нельзя употреблять в пищу в Успенский пост: в эти дни строгость трапезы такая же, как и в Великий пост, то есть исключаются мясные, молочные продукты и яйца, а рыба разрешается только в праздник Преображения Господня. Согласно некоторым монастырским уставам, предписывается: по вторникам и четвергам — вареная пища без растительного масла по субботам и воскресениям допускаются растительное масло и вино в первый день поста, в праздник Происхождения честных древ Животворящего Креста Господня , по традиции совершается освящение меда нового сбора (см. Медовый Спас) в праздник Преображения Господня можно употреблять рыбу, растительное масло и вино. В этот день в храмах освящаются гроздья винограда и яблоки. в праздник Успения Пресвятой Богородицы, если он приходится на среду или пятницу, разрешается рыба, а разговение переносится на следующий день. Если праздник выпадает на другие дни недели, то поста нет. Мед и орехи. Фото: freepik.com Запреты в Успенский пост В постные дни запреты действуют на: венчание и свадьбы употребление спиртных напитков проявление лени проявление негативных эмоций – злобы, агрессии, раздражения курение гадание участие в увеселительных мероприятиях ссоры с родственниками и близкими людьми В Успенский пост можно крестить детей. В Успенский пост важно не только телесное воздержание, но и духовное, то есть нужно стараться не предаваться шумным развлечениям. Успенский пост начинается сразу после Медового Спаса: история, традиции и приметы праздника. Напомним, ранее Українські Новини сообщали про выходные в августе 2020: сколько будут отдыхать украинцы.