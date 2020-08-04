Когда начинается Успенский пост-2020: что можно и нельзя делать в постные дни

Сразу после Маковея или Медового спаса в Украине православные христиане начинают Успенский пост – один из четырех самых главных постов в христианской традиции и самый короткий из них. В Украине этот пост еще называют "Спасовка" - или "Спасы". В 2020 году он начинается 14 августа – и заканчивается 27 августа. Об этом сообщает Украинская Православная Катедра св. Владимира.

На пост приходятся три Спаса:

14 августа – Медовый. В церкви освящается мед нового сбора, а дома хозяйки выпекают медовики с медовыми коврижками, блины, пряники, иные лакомства с медом.

19 августа – Яблочный. В храмах принято освящать яблоки и печь с ними шарлотку, яблочный пирог или варить варенье.

29 августа – Ореховый или Хлебный. В храмах освещают собранные орехи.

Успенский пост – единственный, посвященный Богородице, которая узнала о времени своего успения и готовилась к нему постом и молитвой. Он начинается за две недели до праздника Успения Пресвятой Богородицы и он почти такой же строгий, как и Великий пост – рыба разрешается только на праздник Преображения Господня.

Блюда в Успенский пост. Фото: freepik.com

Что можно и нельзя употреблять в пищу в Успенский пост:

в эти дни строгость трапезы такая же, как и в Великий пост, то есть исключаются мясные, молочные продукты и яйца, а рыба разрешается только в праздник Преображения Господня. Согласно некоторым монастырским уставам, предписывается:

по вторникам и четвергам — вареная пища без растительного масла

по субботам и воскресениям допускаются растительное масло и вино

в первый день поста, в праздник Происхождения честных древ Животворящего Креста Господня , по традиции совершается освящение меда нового сбора (см. Медовый Спас)

в праздник Преображения Господня можно употреблять рыбу, растительное масло и вино. В этот день в храмах освящаются гроздья винограда и яблоки.

в праздник Успения Пресвятой Богородицы, если он приходится на среду или пятницу, разрешается рыба, а разговение переносится на следующий день. Если праздник выпадает на другие дни недели, то поста нет.

Мед и орехи. Фото: freepik.com

Запреты в Успенский пост

В постные дни запреты действуют на:

венчание и свадьбы

употребление спиртных напитков

проявление лени

проявление негативных эмоций – злобы, агрессии, раздражения

курение

гадание

участие в увеселительных мероприятиях

ссоры с родственниками и близкими людьми

В Успенский пост можно крестить детей. В Успенский пост важно не только телесное воздержание, но и духовное, то есть нужно стараться не предаваться шумным развлечениям.

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