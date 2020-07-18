подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
18 июля 2020, суббота, 17:00 966
Экономика 2020-07-18T17:15:02+03:00
Українські Новини
Цены на яблоки нового урожая падают: почем продают фрукт

Цены на яблоки нового урожая падают: почем продают фрукт

Надежда Комендантова
Цены, Яблоки, Фрукты, урожай 2020, Цены на яблоки
Яблоки.
Яблоки.

В то время, как яблочный сезон в Украине начался рекордно высокими ценами, за последнюю неделю цены на раннее яблоко в Украине несколько снизились. При этом, по словам производителей, урожай раннего яблока в текущем сезоне будет несколько ниже, чем в прошлом году в связи с волной весенних заморозков.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit. 

Согласно данным проекта, только с конца предыдущей недели оптовая цена на яблоко ранних сортов на украинском рынке снизилась в среднем на 10%. На сегодняшний день производители предлагают к продаже данные фрукты по цене 14-22 грн/кг ($0,52-0,81/кг) в зависимости от качества и сорта. По словам садоводов, снижать цены их вынуждает достаточно высокое предложение сезонных фруктов, тогда как спрос на яблоки удерживается на низком уровне.

Но при этом, несмотря на отрицательный ценовой тренд в сегменте раннего яблока, цены на данные фрукты на данный момент в среднем все же 1,8 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года. Такую ценовую разницу, операторы рынка объяснит поздним началом сезона в текущем году, а также существенным уменьшением валового сбора раннего яблока в стране.

Как сообщали Українські Новини, в Украине сезон сбора урожая в 2020 году начался с задержкой на 7-10 дней.

Тем временем, на рынки начали завозить арбузы с юга

Больше новостей о: Цены Яблоки Фрукты урожай 2020 Цены на яблоки

В июне подорожали продукты питания и снизились цен...
Яблочный сезон в Украине начался рекордно высокими...
Замедляет старение и способствует лечению астмы. В...
Украинские фермеры резко снизили цены на арбуз. По...
Количество новых случаев COVID-19 на Киевщине возросло, госпитализировали восемь больных
В Одессе начали операцию по подъему затонувшего танкера "Делфи"
Новости
Из-за хищений при строительстве Подольсько-Воскресенского моста провели массовые обыски 18:00
Мы сделали все, чтобы защитить одесситов от простоя Delfi, - Труханов 17:28
Цены на яблоки нового урожая падают: почем продают фрукт 17:00
Нарушил закон - уходи с поста: петиция об отставке Зеленского набрала необходимые голоса 16:29
Сильные дожди с грозами, градом и шквалами: погода в Украине резко ухудшится 16:00 Карта
больше новостей
В Украине создали 136 укрупненных районов. Полный список 07:00
В июне из зарплаты Садового вычли 42,3 тысячи гривен 06:45 Документ
В Эстонии заявили о смерти своего гражданина на Донбассе 21:06
Жара возвращается, но дожди с грозами не отступят. Прогноз погоды на 17 июля 21:00
Ученые раскрыли тайну захвата Древнего Египта 14:34
больше новостей
В Украине создали 136 укрупненных районов. Полный список 07:00
Саакашвили некомпетентен в вопросе судебной реформы, — юрист 18:21
Почти половина украинцев не хотят менять коммунистические названия улиц и городов, — опрос 20:25
Посоветуйтесь с народом, хочет ли он федерацию или унитарное государство, – Кравчук 18:34
Зеленский наградил Кравчука орденом Ярослава Мудрого 21:52
больше новостей
Взрыв возле метро "Шулявская". Одного из пострадавших прооперировали
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok