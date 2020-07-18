Цены на яблоки нового урожая падают: почем продают фрукт

В то время, как яблочный сезон в Украине начался рекордно высокими ценами, за последнюю неделю цены на раннее яблоко в Украине несколько снизились. При этом, по словам производителей, урожай раннего яблока в текущем сезоне будет несколько ниже, чем в прошлом году в связи с волной весенних заморозков.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Согласно данным проекта, только с конца предыдущей недели оптовая цена на яблоко ранних сортов на украинском рынке снизилась в среднем на 10%. На сегодняшний день производители предлагают к продаже данные фрукты по цене 14-22 грн/кг ($0,52-0,81/кг) в зависимости от качества и сорта. По словам садоводов, снижать цены их вынуждает достаточно высокое предложение сезонных фруктов, тогда как спрос на яблоки удерживается на низком уровне.

Но при этом, несмотря на отрицательный ценовой тренд в сегменте раннего яблока, цены на данные фрукты на данный момент в среднем все же 1,8 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года. Такую ценовую разницу, операторы рынка объяснит поздним началом сезона в текущем году, а также существенным уменьшением валового сбора раннего яблока в стране.

Как сообщали Українські Новини, в Украине сезон сбора урожая в 2020 году начался с задержкой на 7-10 дней.

Тем временем, на рынки начали завозить арбузы с юга.