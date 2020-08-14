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  • Мак ни при чем. Почему святые, почитаемые на Медовый Спас, не имеют отношения к маку
14 августа 2020, пятница, 06:00 2588
Lifestyle 2020-08-14T06:00:01+03:00
Українські Новини
Мак ни при чем. Почему святые, почитаемые на Медовый Спас, не имеют отношения к маку

Мак ни при чем. Почему святые, почитаемые на Медовый Спас, не имеют отношения к маку

Кира Молчанова
Медовый спас, Православный праздник, Спас, Христианские праздники
Мак. Фото: Валерия Назаренко
Мак. Фото: Валерия Назаренко

Сегодня, 14 августа, христиане празднуют Медовый Спас или Маковей. В Храмах можно увидеть людей с корзинами фруктов, букетами из трав и мака. Такие букеты называют "маковейчиками", а в церкви произносят молитвы за семерых мучеников Маккавеевых. Но несмотря на созвучность этих названий с маком, традиция его освящения никак не связана с мучениками.

О том, откуда в традиции празднования взялся мак, рассказала на своей странице в Facebook пресс-служба Православной церкви Украины.

Там подчеркнули, что традиция освещать мак и появилась на много веков позже, чем жили братья Маккавеевы.

Семь ветхозаветных мучеников брать Авим, Антонин, Гурий, Елеазар, Евсевон, Алим и Маркелл, их мать Соломония и наставник Елеазар жили во II веке до Рождества Христова - во времена правления жестокого сирийского царя Антиоха. Царь запугиваниями и избиениями пытался заставить христиан отречься от своей веры и поклоняться языческим идолам. Он казнил братьев и их учителя, а мать, не выдержав горя, умерла над их телами. Святые мученики получили имя Маккавеевих, что в переводе с арамейского означает "молот". На украинское слово "мак" оно похоже только фонетически.

А вот традиция освящать мак появилась у христиан потому, что он созревал как раз на праздник. В церковь его приносили как благодарность за урожай. Вместе с ним освящали травы, цветы, мед. Церковь не осуждает эту традицию и напоминает об обязанности быть благодарными Богу за все дары, которые взрастила земля.

Українські Новини рассказали про Медовый, Яблочный и Ореховый Спас: когда отмечают праздники.

В августе этого года украинцы будут отдыхать 11 дней, в том числе и на День независимости Украины.

Мероприятия ко Дню независимости будут проходить с учетом карантинных мер.

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