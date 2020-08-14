Сегодня православные христиане отмечают Медовый Спас: традиции и поверья

С сегодняшнего дня для украинцев начинается "марафон" празднования трех Спасов: Медового, Яблочного и Орехового. Как известно, открывает сезон торжеств Медовый Спас, который ежегодно отмечают православные христиане 14 августа. Українські Новини расскажут историю и традиции празднования. Медовый Спас, который называют Маковей – самый первый из трех Спасов. В этот день верующие вспоминают семь братьев Маккавеев, их мать Соломонию и учителя Елеазара, которые в 166 году до нашей эры отдали свои жизни, потому что исповедовали веру в Истинного Бога. Традиции и поверья Самая главная традиция, как и в дни всех больших религиозных праздников, — посещение богослужений и молитва. По церковной традиции в эти дни освящают яблоки, виноград, мед и орехи. Это символизирует благодарение Господу за первый урожай. В этот день пасечники должны "заломать соты" — приступить к выкачке меда. Согласно поверью, кто не сделал этого, у того соседские пчелы вынесут весь мед. На богослужениях прихожане совершают малое освящение воды, а также меда нового сбора, благословляется его употребление в пищу. Согласно поверьям, освященный мед обладает особой лечебной силой, его хранят возле икон и дают больным для скорейшего выздоровления, первая же ложка обладает "волшебной силой", загадав желание – оно обязательно сбудется. Что нельзя делать на Медовый Спас Нельзя в этот день шумно праздновать, громко разговаривать. По старинным поверьям, после 14 августа запрещено купаться в озерах, прудах, реках. Что кладут в корзину В Медовый спас принято собирать не только мед, но и мак. Из этого продукта праздничные угощения, а также обереги от порчи и сглаза. В корзинку для освящения в церкви кладут небольшие букетики из летних полевых цветов и трав. Такие букеты наши предки считали оберегами, их не выбрасывали до августа следующего года, высушивали и хранили в доме. Такие букеты получили название "маковейчики", а состоят, как правило, из нескольких растений, каждое из которых имеет свое символическое значение: веточки калины символизируют женскую красоту и молодость, цветы календулы (ноготки) – защиту от болезней, маковые головки – символ плодородия и хорошего урожая, мята и мелисса – умиротворение и душевный покой, полынь – символ примирения Кроме того, в корзинку разрешается положить хлеб, испеченные хозяйкой к празднику пироги и печенье с медом и маком, соль. Освятить праздничную корзину можно будет в любой церкви православного обряда, начиная с раннего утра и до позднего вечера. Как сообщали Українські Новини, в Украине значительно выросли цены на мед из-за его недобора.