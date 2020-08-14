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14 августа 2020, пятница, 07:00 197
Жизнь 2020-08-14T07:00:02+03:00
Українські Новини
Сегодня православные христиане отмечают Медовый Спас: традиции и поверья

Сегодня православные христиане отмечают Медовый Спас: традиции и поверья

Елизавета Кесельман
Медовый спас, Яблочный Спас, Ореховый спас, Спас, Христианские праздники
14 августа в Украине отмечают Медовый Спас. Фото:
14 августа в Украине отмечают Медовый Спас. Фото:

С сегодняшнего дня для украинцев начинается "марафон" празднования трех Спасов: Медового, Яблочного и Орехового. Как известно, открывает сезон торжеств Медовый Спас, который ежегодно отмечают православные христиане 14 августа. Українські Новини расскажут историю и традиции празднования.

Медовый Спас, который называют Маковей – самый первый из трех Спасов. В этот день верующие вспоминают семь братьев Маккавеев, их мать Соломонию и учителя Елеазара, которые в 166 году до нашей эры отдали свои жизни, потому что исповедовали веру в Истинного Бога.

Традиции и поверья

Самая главная традиция, как и в дни всех больших религиозных праздников, — посещение богослужений и молитва.

По церковной традиции в эти дни освящают яблоки, виноград, мед и орехи. Это символизирует благодарение Господу за первый урожай.

В этот день пасечники должны "заломать соты" — приступить к выкачке меда. Согласно поверью, кто не сделал этого, у того соседские пчелы вынесут весь мед.

На богослужениях прихожане совершают малое освящение воды, а также меда нового сбора, благословляется его употребление в пищу.

Согласно поверьям, освященный мед обладает особой лечебной силой, его хранят возле икон и дают больным для скорейшего выздоровления, первая же ложка обладает "волшебной силой", загадав желание – оно обязательно сбудется.

Что нельзя делать на Медовый Спас

Нельзя в этот день шумно праздновать, громко разговаривать.

По старинным поверьям, после 14 августа запрещено купаться в озерах, прудах, реках.

Что кладут в корзину

В Медовый спас принято собирать не только мед, но и мак. Из этого продукта праздничные угощения, а также обереги от порчи и сглаза.

В корзинку для освящения в церкви кладут небольшие букетики из летних полевых цветов и трав. Такие букеты наши предки считали оберегами, их не выбрасывали до августа следующего года, высушивали и хранили в доме. Такие букеты получили название "маковейчики", а состоят, как правило, из нескольких растений, каждое из которых имеет свое символическое значение:

  1. веточки калины символизируют женскую красоту и молодость,
  2. цветы календулы (ноготки) – защиту от болезней,
  3. маковые головки – символ плодородия и хорошего урожая,
  4. мята и мелисса – умиротворение и душевный покой,
  5. полынь – символ примирения

Кроме того, в корзинку разрешается положить хлеб, испеченные хозяйкой к празднику пироги и печенье с медом и маком, соль.

Освятить праздничную корзину можно будет в любой церкви православного обряда, начиная с раннего утра и до позднего вечера.

Как сообщали Українські Новини, в Украине значительно выросли цены на мед из-за его недобора. 

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