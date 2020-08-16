подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
16 августа 2020, воскресенье, 17:00 1205
Общество 2020-08-16T18:15:02+03:00
Українські Новини
В Карпатах объявлен первый уровень опасности из-за грозы

В Карпатах объявлен первый уровень опасности из-за грозы

Елена Новикова
Ливень, Карпаты, Штормовое предупреждение, Гроза, Укргидрометцентр, ГосЧС, Непогода в Украине, Желтый уровень опасности
Синоптики предупреждают о дождях в Карпатском регионе. Фото: pixabay
Синоптики предупреждают о дождях в Карпатском регионе. Фото: pixabay

В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности, а также синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Карпатском регионе в понедельник, 17 августа.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

"По информации Укргидрометцентра, днем 17 августа в Карпатском регионе грозы (первый уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Ранее Українські Новини писали, какой будет погода в предпоследнюю неделю августа.

Кроме того, согласно прогнозу погоды в последний месяц лета возможны даже заморозки.

Тем временем, синоптик дал предварительный прогноз на осень, согласно которому украинцев ожидает аномально холодный октябрь.

После ливней со шквальным ветором, которые обесточили больше 300 населенных пунктов в Украине, на Прикарпатье одно из сел практически ушло под воду.

Также сообщалось о том, что в субботу, 16 августа, спасатели предупреждали о повышении уровня воды в реках на Закарпатье из-за ливневых дождей.    

Больше новостей о: Ливень Карпаты Штормовое предупреждение Гроза Укргидрометцентр ГосЧС Непогода в Украине Желтый уровень опасности

На Закарпатье из-за ливневых дождей повысится уров...
Из-за сильных ливней и непогоды в Карпатах спасате...
Шквальный ветер и грозы накроют южные и восточные ...
По всей Украине объявлено штормовое предупреждение...
После возвращения из каких стран не нужна обсервация. Обновленный список "красных" и "зеленых" зон
В Украине хотят повысить минималку: как это отразится на пенсиях
Новости
Офис Президента опровергает заявление, что Украина призвала провести новые выборы в Беларуси 18:01
В Украине хотят повысить минималку: как это отразится на пенсиях 17:33
В Карпатах объявлен первый уровень опасности из-за грозы 17:00
МИД Украины призывает руководство Беларуси расследовать факты применения силы к протестующим 16:30
Количество новых случаев COVID-19 в ВСУ продолжает падать 15:57
больше новостей
Пенсионеры могут получить десять пенсий сразу: в ПФУ рассказали, что для этого нужно 05:45 Инфографика
В Минздраве рассказали, где в сентябре не откроют школы 15:27
Стажа для пенсии хватит не всем: как не остаться без выплат на старости лет 05:30 Инфографика
Будут ли работающие пенсионеры выбирать между пенсией и зарплатой 05:30
Министр финансов рассказал, ждать ли в Украине доллар по 30 06:15
больше новостей
Зарплата половины членов ЦИКа за июль превысила карантинные ограничения в четыре раза 09:26 Документ
Флаг Украины. Фото: Facebook/Владимир Балух
В небо над оккупированным Крымом запустили украинский флаг 18:18
Сегодня на Крещатике откроется школьная ярмарка 07:00
Пенсионеры могут получить десять пенсий сразу: в ПФУ рассказали, что для этого нужно 05:45 Инфографика
Стажа для пенсии хватит не всем: как не остаться без выплат на старости лет 05:30 Инфографика
больше новостей
За сутки в Киевской области почти вдвое упало количество новых случаев коронавируса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok