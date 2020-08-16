В Карпатах объявлен первый уровень опасности из-за грозы

Синоптики предупреждают о дождях в Карпатском регионе. Фото: pixabay

Синоптики предупреждают о дождях в Карпатском регионе. Фото: pixabay

В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности, а также синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Карпатском регионе в понедельник, 17 августа.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

"По информации Укргидрометцентра, днем 17 августа в Карпатском регионе грозы (первый уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Ранее Українські Новини писали, какой будет погода в предпоследнюю неделю августа.

Кроме того, согласно прогнозу погоды в последний месяц лета возможны даже заморозки.

Тем временем, синоптик дал предварительный прогноз на осень, согласно которому украинцев ожидает аномально холодный октябрь.

После ливней со шквальным ветором, которые обесточили больше 300 населенных пунктов в Украине, на Прикарпатье одно из сел практически ушло под воду.

Также сообщалось о том, что в субботу, 16 августа, спасатели предупреждали о повышении уровня воды в реках на Закарпатье из-за ливневых дождей.

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