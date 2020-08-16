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16 августа 2020, воскресенье, 10:17 200
Общество 2020-08-16T10:18:23+03:00
Українські Новини
В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Что запрещается

В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Что запрещается

Валерия Драгомирова
Пожар, Пожароопасность, ГосЧС, Пожарная опасность, Чрезвычайная пожарная опасность
Пожар. Фото: Валерия Назаренко
Пожар. Фото: Валерия Назаренко

16-17 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели предупреждали об опасности еще 14 августа. 

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

"По данным Укргидрометцентра, 16-17 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сказано в нем. 

В течение пожароопасного периода запрещается:

  • посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса;
  • разводить костры в лесу и лесопосадках;
  • заезжать автомобилем в лес;
  • курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;
  • оставлять в лесу пропитанный бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;
  • охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;
  • создавать свалки и сжигать отходы;
  • сжигать стерню и пожнивные остатки на сельскохозяйственных полях.


Ранее Українські Новини писали, какой будет погода в предпоследнюю неделю августа.

Тем временем синоптик дал предварительный прогноз на осень.

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