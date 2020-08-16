В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Что запрещается

16-17 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели предупреждали об опасности еще 14 августа. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС)."По данным Укргидрометцентра, 16-17 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сказано в нем. В течение пожароопасного периода запрещается: посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса; разводить костры в лесу и лесопосадках; заезжать автомобилем в лес; курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки; оставлять в лесу пропитанный бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь; охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия; создавать свалки и сжигать отходы; сжигать стерню и пожнивные остатки на сельскохозяйственных полях. Ранее Українські Новини писали, какой будет погода в предпоследнюю неделю августа.Тем временем синоптик дал предварительный прогноз на осень.