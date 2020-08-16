В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Что запрещается

В Минздраве рассказали, где в сентябре не откроют школы 15:27

В случае повышения минималки Пенсионный фонд дополнительно получит около 1,7 млрд гривен, — Марченко 13:43

Стажа для пенсии хватит не всем: как не остаться без выплат на старости лет 05:30 Инфографика

Пенсионеры могут получить десять пенсий сразу: в ПФУ рассказали, что для этого нужно 05:45 Инфографика