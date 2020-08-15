На Закарпатье из-за ливневых дождей повысится уровень воды в реках, — ГосЧС

В то время, как в субботу, 15 августа, ночью в Украине похолодает до осенних температур, Гидрометеорологический центр предупреждает о повышении уровня воды на реках Закарпатья.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, сообщалется, что в течение дня 15 августа по Закарпатской области в местах прохождения ливневых дождей ожидается мимолетное повышение уровней воды на 0,3 - 1,0 м на малых водотоках.

Кроме того, возможно формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных мест, особенно в населенных пунктах, в результате захламления русел ручьев и водоотводных рвов.

Как сообщали Українські Новини, согласно прогнозу погоды в последний месяц лета возможны даже заморозки.

Тем временем, синоптик дал предварительный прогноз на осень, согласно которому украинцев ожидает аномально холодный октябрь.

Ранее после ливней со шквальным ветором, которые обесточили больше 300 населенных пунктов в Украине, на Прикарпатье одно из сел практически ушло под воду.