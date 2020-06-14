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14 июня 2020, воскресенье, 09:16 70
Общество 2020-06-14T10:00:01+03:00
Українські Новини
Непогода оставила без электричества 348 населенных пунктов в 9 областях Украины

Непогода оставила без электричества 348 населенных пунктов в 9 областях Украины

Кира Молчанова
Непогода, Отключение электричества, ГСЧС, Обесточивание населенных пунктов
Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

Шторм, который обещали синоптики, обошел стороной Киев, но обесточил 348 населенных пунктов в 9 областях Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В ночь с 13 на 14 июня в результате осложнения погодных условий (сильные осадки, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач, обесточены 348 населенных пунктов в 9 областях, а именно: Тернопольская - 83, Хмельницкая - 83, Житомирская - 42, Запорожская - 35 Закарпатская - 31, Киевская - 31, Черновицкая - 22, Кировоградская - 15 и Днепропетровская - 6", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Как сообщали Українські Новини, в воскресенье, 14 июня в Киеве переменная облачность, днем и вечером кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21 градус, днем +27…+29 градусов.

Тем временем, синоптики дали прогноз на лето-2020 в Украине - ожидается и аномальная жара, и природные катаклизмы.

Однако во время всех летних месяцев ожидается, что погода на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно.

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