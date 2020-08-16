У Карпатах оголошено перший рівень небезпеки через грозу

В той час, як в Україну йде антициклон Emil, а синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Карпатському регіоні у понеділок, 17 серпня.

Про це зазначається в повідомленні пресслужби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС).

"За інформацією Укргідрометцентру, вдень 17 серпня в Карпатському регіоні грози (перший рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Раніше Українські Новини писали, шо після зливи зі шквальним ветором, які знеструмили понад 300 населених пунктів в Україні на Прикарпатті одне із сіл практично пішло під воду.

Раніше повідомлялось про те, що згідно з прогнозом погоди в останній місяць літа можливі навіть заморозки.

Тим часом, синоптик дав попередній прогноз на осінь, згідно з яким на українців чекає теплий вересень, але жовтень буде аномально холодним. Осінь 2020 року в цілому очікується прохолодною через ранні і частих похолодань до заморозків, і з недобором опадів 30-50%.

Також повідомлялося про те, що в суботу, 16 серпня, рятувальники попереджали про підвищення рівня води в річках на Закарпатті через зливи.

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