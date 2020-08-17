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17 серпня 2020, понеділок, 06:45 8
Суспільство 2020-08-17T11:15:02+03:00
Українські Новини
День Незалежності 2020. Скільки вихідних чекає на українців

День Незалежності 2020. Скільки вихідних чекає на українців

Валерия Драгомирова
День незалежності України, Марш захисників України, 24 серпня, програма святкування, Додаткові вихідні
Майдан Незалежності
Майдан Незалежності

У серпні в українців буде додатковий вихідний день з нагоди Дня Незалежності, який пройде без параду, але з урочистостями та покладанням квітів і з урахуванням вимог щодо запобігання поширенню коронавірусу.

Таким чином, українців очікує 3 дні вихідних підряд – традиційні субота та неділя (22 і 23 серпня), до яких додається вихідний на День Незалежності в понеділок.

Напередодні Дня Незалежності, українці відзначатимуть День Державного Прапора – у неділю 23 серпня.

Вихідні дні в серпні: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 24, 29, 30.

Як повідомляли Українські Новини, на День Незалежності в Києві ветерани війни проведуть Марш захисників України. Учасники пройдуть по бульвару Шевченка, вулиці Хрещатик, Майдану Незалежності та Європейській площі.

А заходи до Дня Незалежності в Києві будуть проходити з урахуванням карантинних заходів.

Кабмін приготував графік перенесення робочих днів на 2021 рік.

Тим часом міністр закордонних справ Німеччини  Гайко Маас прийняв запрошення та відвідає Україну в День Незалежності.

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