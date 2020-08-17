День Незалежності 2020. Скільки вихідних чекає на українців

У серпні в українців буде додатковий вихідний день з нагоди Дня Незалежності, який пройде без параду, але з урочистостями та покладанням квітів і з урахуванням вимог щодо запобігання поширенню коронавірусу. Таким чином, українців очікує 3 дні вихідних підряд – традиційні субота та неділя (22 і 23 серпня), до яких додається вихідний на День Незалежності в понеділок. Напередодні Дня Незалежності, українці відзначатимуть День Державного Прапора – у неділю 23 серпня. Вихідні дні в серпні: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 24, 29, 30. Як повідомляли Українські Новини, на День Незалежності в Києві ветерани війни проведуть Марш захисників України. Учасники пройдуть по бульвару Шевченка, вулиці Хрещатик, Майдану Незалежності та Європейській площі. А заходи до Дня Незалежності в Києві будуть проходити з урахуванням карантинних заходів. Кабмін приготував графік перенесення робочих днів на 2021 рік. Тим часом міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас прийняв запрошення та відвідає Україну в День Незалежності.