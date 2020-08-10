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10 августа 2020, понедельник, 16:42 1696
Общество 2020-08-10T16:42:54+03:00
Українські Новини
Перенос рабочих дней на 2021 год: Кабмин подготовил график

Перенос рабочих дней на 2021 год: Кабмин подготовил график

Валерия Драгомирова
Кабинет Министров, перенос рабочих дней, Рабочие дни
Календарь. Фото: pixabay
Календарь. Фото: pixabay

И пока у украинцев до конца года осталось два дополнительных выходных, Кабинет Министров планирует в 2021 году перенести 3 рабочих дня, приближенных к праздникам.

Проект распоряжения опубликован на сайте Федерации профсоюзов Украины. 

Согласно распоряжению, предлагается перенести рабочий день пятницы, 8 января, на субботу, 16 января (7 января - Рождество); рабочий день понедельника, 23 августа, рекомендуется перенести на субботу, 28 августа (24 августа - День независимости); пятницы, 15 октября, - на субботу, 23 октября (14 октября - День защитника Украины).

Отмечается, что рекомендации касаются предприятий, учреждений и организаций, для работников которых установлена 5-дневная рабочая неделя с 2 выходными днями (суббота и воскресенье), за исключением органов Пенсионного фонда, государственного предприятия почтовой связи "Укрпочта", банковских учреждений и Государственной казначейской службы.

Специальный режим работы банков и их учреждений в указанные дни устанавливает Национальный банк.

Как сообщали Українськi Новини, в августе украинцев ждет дополнительный выходной на День Независимости. 

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