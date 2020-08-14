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14 августа 2020, пятница, 11:54 131
Финансы 2020-08-14T13:30:03+03:00
Українські Новини
Российская нацвалюта ослабла. Курс рубля в обменниках в пятницу

Российская нацвалюта ослабла. Курс рубля в обменниках в пятницу

Елена Новикова
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В пятницу, 14 августа, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 13 августа, понизился на 1 копейку и составляет 3,34 гривны за 10 рублей, в то время, как доллар и евро продолжают снижаться в цене.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи в среду понизился на 1 копейку по сравнению со вторником и составляет 3,87 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменних пунктах киевских банках по состоянию на 12 августа:

10 российских рублей    
  Покупка Продажа
Средний 3,34 3,87
Максимальный 3,73 5,00
Минимальный 2,30 3,70

Как сообщали Українські Новини,

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 14-16 августа, на 11,83 коп. до 27,4083 UAH/USD.

Также в то время, как министр финансов заявляет, что предпосылок для курса в 30 гривен за доллар он не видит, эксперт утверждает, что повышение минималки приведет к подорожанию до 30U AH/USD.

Кроме того, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 8 коп. в четверг укрепился на 12 коп. до 27,38 UAH/USD.

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