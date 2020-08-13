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13 августа 2020, четверг, 17:27 7
Финансы 2020-08-13T17:27:24+03:00
Українські Новини
Гривна продолжает укрепляться. Курс нацвалюты на межбанке в четверг

Гривна продолжает укрепляться. Курс нацвалюты на межбанке в четверг

Елена Новикова
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Курс гривны на межбанке 13 августа
Курс гривны на межбанке 13 августа

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 8 коп. в четверг укрепился на 12 коп. до 27,38 UAH/USD, в то время, как экономисты не исключают резкой девальвации нацвалюты.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,46-27,50 UAH/USD, затем котировки снизились до 27,38-27,40 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,36-27,40 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 15,23% с 23,74 UAH/USD до 27,38 UAH/USD.

D 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился по сравнению с 12 августа на 3,73 коп. до 27,6694 UAH/USD, курс покупки – понизился на 8,80 коп. до 27,3765 UAH/USD.

Кроме того, аналитики считают, что до конца года среднегодовая стоимость американского доллара в 2020 году составит 27 гривен.

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