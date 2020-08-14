Курс доллара и евро понизился в обменниках. Сколько стоит валюта 14 августа

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 13 августа на 9,78 коп. до 27,5616 UAH/USD, курс покупки – понизился на 11,57 коп. до 27,2756 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 4,49 коп. до 32,0047 UAH/EUR, курс продажи понизился на 5,51 коп. до 32,5506 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 27,2756 27,5616 32,0047 32,5506 3,37 3,89 Максимальный 27,4500 27,8000 32,2500 32,9000 3,73 5,00 Минимальный 27,1000 27,4300 31,7500 32,2900 2,30 3,70

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 14-16 августа, на 11,83 коп. до 27,4083 UAH/USD.

Также в то время, как министр финансов заявляет, что предпосылок для курса в 30 гривен за доллар он не видит, эксперт утверждает, что повышение минималки приведет к подорожанию до 30U AH/USD.

Кроме того, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 8 коп. в четверг укрепился на 12 коп. до 27,38 UAH/USD.