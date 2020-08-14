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14 августа 2020, пятница, 08:53 321
Финансы 2020-08-14T11:30:04+03:00
Українські Новини
Курс гривны на сегодня и выходные: нацвалюта укрепилась

Курс гривны на сегодня и выходные: нацвалюта укрепилась

Елена Новикова
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Официальный курс гривны на пятницу и выходные
Официальный курс гривны на пятницу и выходные

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 14-16 августа, на 11,83 коп. до 27,4083 UAH/USD, в то время, как министр финансов заявляет, что предпосылок для курса в 30 гривен за доллар он не видит.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13 августа, на 7,16 коп. до 27,5266 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 35,8747
1 доллар США 27,4083
1 швейцарский франк 30,0727
10 иен 2,5622
10 российских рублей 3,7200
1 евро 32,4185

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился по сравнению с 12 августа на 3,73 коп. до 27,6694 UAH/USD, курс покупки – понизился на 8,80 коп. до 27,3765 UAH/USD.

Ранее сообщалось о том, что курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 8 коп. в четверг укрепился на 12 коп. до 27,38 UAH/USD.

Кроме того, аналитики считают, что до конца года среднегодовая стоимость американского доллара в 2020 году составит 27 гривен.

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