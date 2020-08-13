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13 августа 2020, четверг, 17:38 492
Экономика 2020-08-13T18:00:01+03:00
Українські Новини
Министр финансов заявил, что предпосылок для курса в 30 гривен за доллар он не видит

Министр финансов заявил, что предпосылок для курса в 30 гривен за доллар он не видит

Ольга Фандорина
Доллар, Доллары, Сергей Марченко, Курс доллара к гривне, курс гривны к доллару

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что не видит предпосылок для курса 30 UAH/USD, который сегодня составляет 27,6694 UAH/USD за доллар. 

Об этом он сообщил в интервью журналу "Фокус", передают Українськi Новини.

"Не вижу предпосылок для достижения курса 30 UAH/USD. И не вижу инструментов, с помощью которых можно повлиять на движение курса в этом направлении", - сообщил он.

По его словам, учитывая карантин объемы импорта в Украину снизились на 18%, тогда как экспорт упал только на 6%.

"Это фактически уровняло платежный баланс государства. Отток валюты из страны уменьшился, и это снижает давление на валютный рынок", - подчеркнул министр.

Также Марченко подчеркнул, что инфляция более 10% является неадекватным показателем.

"Нужно находить баланс между желаниями стимулировать рост ВВП за счет инфляционной составляющей и запуском кредитования экономики по низким ставкам", - отметил министр.

Он считает, что перед страной открывается перспектива экономического восстановления, о чем свидетельствует рост розничной торговли, то есть - потребительского спроса.

"После достижения в мае пикового значения снижаются темпы падения промышленного производства. Июль должен продемонстрировать восходящие показатели", - подчеркнул Марченко.

По его мнению, спрос на основные позиции экспорта позволяет Украине пережить кризис относительно стабильно.

Как сообщали Українські Новини, экономисты не исключают резкой девальвации нацвалюты

Также аналитики считают, что до конца года среднегодовая стоимость американского доллара в 2020 году составит 27 гривен.

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