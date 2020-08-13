Глава МВД Беларуси взял на себя ответственность за травмы случайных людей на протестах

"При любой массовой схватке, при пресечении групповых или массовых нарушений общественного порядка получается так, что воздействуют на тех, кто специально на это шел, и на тех, кто оказался рядом, не ушел вовремя, не сумел отскочить. Вот за этих людей, тех, кому досталось, я как командир хочу взять на себя ответственность и извиниться чисто по-человечески перед этими людьми", - сказал Юрий Караев.

На вопрос о том, могут ли случайные люди стать заложниками этой ситуации, Караев отметил, что так на самом деле и происходит. При этом он отмечает, что есть действительно мирные люди, попавшие под раздачу, а есть те, кто маскируется под мирное население.

По словам Юрия Караева, задержанных мирных людей должны отпускать как можно быстрее, и это уже делается.

"Я вообще не кровожадный человек и не хочу никакого насилия. Все же наши граждане. У всех семьи, дети", - добавил министр.

Как сообщали Українські Новини, протесты в Беларуси начались после того, как президент Александр Лукашенко победил на выборах президента, получив 80,23% голосов.

В ходе протестов были задержаны 9 украинцев, а также избит украинский фотокорреспондент.

За два дня протестов в Беларуси в больницы попали более 200 человек.

Также в Беларуси во второй день протестов задержали более двух тысяч человек.