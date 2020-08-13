Глава МВД Беларуси взял на себя ответственность за травмы случайных людей на протестах

В то время, как в Минске силовики оцепили ЦИК и здание правительства, министр внутренних дел Юрий Караев извинился за травмы случайных людей на уличных акциях протеста. Об этом он заявил в эфире телеканала ОНТ. "При любой массовой схватке, при пресечении групповых или массовых нарушений общественного порядка получается так, что воздействуют на тех, кто специально на это шел, и на тех, кто оказался рядом, не ушел вовремя, не сумел отскочить. Вот за этих людей, тех, кому досталось, я как командир хочу взять на себя ответственность и извиниться чисто по-человечески перед этими людьми", - сказал Юрий Караев. На вопрос о том, могут ли случайные люди стать заложниками этой ситуации, Караев отметил, что так на самом деле и происходит. При этом он отмечает, что есть действительно мирные люди, попавшие под раздачу, а есть те, кто маскируется под мирное население. По словам Юрия Караева, задержанных мирных людей должны отпускать как можно быстрее, и это уже делается. "Я вообще не кровожадный человек и не хочу никакого насилия. Все же наши граждане. У всех семьи, дети", - добавил министр. Как сообщали Українські Новини, протесты в Беларуси начались после того, как президент Александр Лукашенко победил на выборах президента, получив 80,23% голосов. В ходе протестов были задержаны 9 украинцев, а также избит украинский фотокорреспондент. За два дня протестов в Беларуси в больницы попали более 200 человек. Также в Беларуси во второй день протестов задержали более двух тысяч человек.