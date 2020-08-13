В Минске силовики оцепили ЦИК и здание правительства

Беларусская милиция перекрыла подходы к Площади Независимости в Минске, на которой расположены Дом правительства и здание Центризбиркома. Об этом сообщается в телеграм-канале nexta_live.

"Также наряды сил правопорядка стянуты к зданию администрации президента, там находится более десятка автобусов с ОМОНом и спецтехника для разгона протестующих", - говорится в сообщении.

Также по данным РБК, также готовятся заграждения у станции метро «Октябрьская».

Как сообщали Українські Новини, протесты в Беларуси начались после того, как президент Александр Лукашенко победил на выборах президента, получив 80,23% голосов.

В ходе протестов были задержаны 9 украинцев, а также избит украинский фотокорреспондент.

За два дня протестов в Беларуси в больницы попали более 200 человек.

Кроме того, в Беларуси начались национальные забастовки на крупных предприятиях.

Также в Беларуси во второй день протестов задержали более двух тысяч человек.

Тихановская записала новое видеообращение, в котором, читая с листа, попросила всех разойтись.