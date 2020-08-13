Глава МВС Білорусі взяв на себе відповідальність за травми випадкових людей на протестах

Про це він заявив в ефірі телеканалу ОНТ.

"При будь-якій масовій сутичці, при зупиненні групових чи масових порушень громадського порядку виходить так, що впливають на тих, хто спеціально на це йшов, і на тих, хто опинився поруч, не пішов вчасно, чи не зумів відскочити. Ось за цих людей, тих, кому дісталося, я як командир хочу взяти на себе відповідальність і вибачитися чисто по-людськи перед цими людьми", - сказав Юрій Караєв.

На питання про те, чи можуть випадкові люди стати заручниками цієї ситуації , Караєв зазначив, що так насправді і відбувається. При цьому він зазначає, що є дійсно мирні люди, що потрапили під роздачу, а є ті, хто маскується під мирне населення.

За словами Юрія Караєва, затриманих мирних людей повинні відпускати якомога швидше, і це вже робиться.

"Я взагалі не кровожерлива людина і не хочу ніякого насильства. Все ж це наші громадяни, у всіх сім'ї, діти", - додав міністр.

Як повідомляли Українські Новини, протести в Білорусі почалися після того, як президент Олександр Лукашенко переміг на виборах президента, отримавши 80,23% голосів.

У ході протестів були затримані 9 українців, а також побитий український фотокореспондент.

За два дні протестів у Білорусі в лікарні потрапили більш як 200 осіб.

Також в Білорусі на другий день протестів затримали більш як дві тисячі осіб.