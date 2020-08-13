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  • Глава МВС Білорусі взяв на себе відповідальність за травми випадкових людей на протестах
13 серпня 2020, четвер, 22:59 6
Європа 2020-08-13T23:30:02+03:00
Українські Новини
Глава МВС Білорусі взяв на себе відповідальність за травми випадкових людей на протестах

Глава МВС Білорусі взяв на себе відповідальність за травми випадкових людей на протестах

Елена Новикова
Лукашенко, Білорусь, вибори в Білорусі, протести в Білорусі

У той час, як в Мінську силовики оточили ЦВК і будівлю уряду, міністр внутрішніх справ Юрій Караєв вибачився за травми випадкових людей на вуличних акціях протесту.

Про це він заявив в ефірі телеканалу ОНТ.

"При будь-якій масовій сутичці, при зупиненні групових чи масових порушень громадського порядку виходить так, що впливають на тих, хто спеціально на це йшов, і на тих, хто опинився поруч, не пішов вчасно, чи не зумів відскочити. Ось за цих людей, тих, кому дісталося, я як командир хочу взяти на себе відповідальність і вибачитися чисто по-людськи перед цими людьми", - сказав Юрій Караєв.

На питання про те, чи можуть випадкові люди стати заручниками цієї ситуації , Караєв зазначив, що так насправді і відбувається. При цьому він зазначає, що є дійсно мирні люди, що потрапили під роздачу, а є ті, хто маскується під мирне населення.

За словами Юрія Караєва, затриманих мирних людей повинні відпускати якомога швидше, і це вже робиться.

"Я взагалі не кровожерлива людина і не хочу ніякого насильства. Все ж це наші громадяни, у всіх сім'ї, діти", - додав міністр.

Як повідомляли Українські Новини, протести в Білорусі почалися після того, як президент Олександр Лукашенко переміг на виборах президента, отримавши 80,23% голосів.

У ході протестів були затримані 9 українців, а також побитий український фотокореспондент.

За два дні протестів у Білорусі в лікарні потрапили більш як 200 осіб.

Також в Білорусі на другий день протестів затримали більш як дві тисячі осіб.

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