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12 августа 2020, среда, 12:25 316
Внешняя политика 2020-08-12T13:00:02+03:00
Українські Новини
На протестах в Беларуси были задержаны 9 украинцев, а также избит украинский фотокорреспондент

На протестах в Беларуси были задержаны 9 украинцев, а также избит украинский фотокорреспондент

Елизавета Кесельман
Журналисты, Избиение журналистов, Задержание украинцев, фотокорреспондент, Задержание украинцев в Минске
Протесты в Минске. Фото: NEXTA
Протесты в Минске. Фото: NEXTA

В ходе протестов в Беларуси 9 граждан Украины были задержаны, но вскоре их отпустили, а также был избит украинский фотокорреспондент, которого также выписали из больницы. Об этом Українським Новинам сообщило Министерство иностранных дел.

"Посольство Украины в Беларуси получило сообщение о задержании в городе Витебск 9 граждан Украины в связи с "административным правонарушением". По результатам принятых посольством мер на следующий день упомянутые граждане Украине были освобождены из-под стражи", - сказано в ответе пресс-службы на запрос агентства.

На данный момент в посольстве отсутствует информация о каких-либо других инцидентах с украинскими гражданами в Беларуси.

"Посольство продолжает проверку и отслеживание ситуации. В случае появления новых данных будет информировать дополнительно", -  говорится в ответе.

Украинский фотокорреспондент, который был избит, выписан из больницы. 

"Известно о факте избиения украинского фотокорреспондента агентства Associated Press, который с незначительнми телесными повреждениями был доставлен в одно из медицинских учреждений. После предоставления помощи, в тот же день он был выписан", - говорится в ответе пресс-службы на запрос агентства.

В посольство Украины в Беларуси пострадавший за помощью не обращался.

Как сообщали Українськi Новини, 9 августа в Беларуси прошли выборы Президента.

По данным Центральной избирательной комиссии, явка составила 84% и с результатом более 80% голосов победил действующий Президент Александр Лукашенко, который возглавляет страну с 1994 года. Тысячи людей в Беларуси вышли на акции протеста.

В ходе столкновений с правоохранителями сотни людей были задержаны, есть раненные и погибший.

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На протестах в Беларуси были задержаны 9 украинцев, а также избит украинский фотокорреспондент
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