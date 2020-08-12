На протестах в Беларуси были задержаны 9 украинцев, а также избит украинский фотокорреспондент

В ходе протестов в Беларуси 9 граждан Украины были задержаны, но вскоре их отпустили, а также был избит украинский фотокорреспондент, которого также выписали из больницы. Об этом Українським Новинам сообщило Министерство иностранных дел. "Посольство Украины в Беларуси получило сообщение о задержании в городе Витебск 9 граждан Украины в связи с "административным правонарушением". По результатам принятых посольством мер на следующий день упомянутые граждане Украине были освобождены из-под стражи", - сказано в ответе пресс-службы на запрос агентства. На данный момент в посольстве отсутствует информация о каких-либо других инцидентах с украинскими гражданами в Беларуси. "Посольство продолжает проверку и отслеживание ситуации. В случае появления новых данных будет информировать дополнительно", - говорится в ответе. Украинский фотокорреспондент, который был избит, выписан из больницы. "Известно о факте избиения украинского фотокорреспондента агентства Associated Press, который с незначительнми телесными повреждениями был доставлен в одно из медицинских учреждений. После предоставления помощи, в тот же день он был выписан", - говорится в ответе пресс-службы на запрос агентства. В посольство Украины в Беларуси пострадавший за помощью не обращался. Как сообщали Українськi Новини, 9 августа в Беларуси прошли выборы Президента. По данным Центральной избирательной комиссии, явка составила 84% и с результатом более 80% голосов победил действующий Президент Александр Лукашенко, который возглавляет страну с 1994 года. Тысячи людей в Беларуси вышли на акции протеста. В ходе столкновений с правоохранителями сотни людей были задержаны, есть раненные и погибший.