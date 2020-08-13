У Мінську силовики оточили ЦВК і будівлю уряду

Білоруська міліція перекрила підходи до Майдану Незалежності в Мінську, на якому розташовані Будинок уряду та будівля Центрвиборчкому. Про це повідомляється в телеграм-каналі nexta_live. "Також наряди сил правопорядку стягнуті до будівлі адміністрації президента, там знаходиться більше десятка автобусів з ОМОНом і спецтехніка для розгону активістів", - йдеться в повідомлені. Також за даними РБК, також готуються загородження біля станції метро «Жовтнева». Як повідомляли Українські Новини, протести в Білорусі почалися після того, як президент Олександр Лукашенко переміг на виборах президента, отримавши 80,23% голосів. У ході протестів були затримані 9 українців, а також побитий український фотокореспондент. За два дні протестів у Білорусі в лікарні потрапили більш як 200 осіб. Крім того, в Білорусі почалися національні страйки на великих підприємствах. Також в Білорусі на другий день протестів затримали більш як дві тисячі людей. Тихановська записала нове відеозвернення, в якому, читаючи з аркуша, попросила всіх розійтися.