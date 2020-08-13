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13 серпня 2020, четвер, 21:28 9
Політика 2020-08-13T23:00:02+03:00
Українські Новини
У Мінську силовики оточили ЦВК і будівлю уряду

У Мінську силовики оточили ЦВК і будівлю уряду

Ольга Фандорина
Лукашенко, Білорусь, Мінськ, протести в Білорусі
Мінськ протестує. Фото: Telegram/NEXTA
Мінськ протестує. Фото: Telegram/NEXTA

Білоруська міліція перекрила підходи до Майдану Незалежності в Мінську, на якому розташовані Будинок уряду та будівля Центрвиборчкому.

Про це повідомляється в телеграм-каналі nexta_live.

"Також наряди сил правопорядку стягнуті до будівлі адміністрації президента, там знаходиться більше десятка автобусів з ОМОНом і спецтехніка для розгону активістів", - йдеться в повідомлені.

Також за даними РБК, також готуються загородження біля станції метро «Жовтнева».

Як повідомляли Українські Новини, протести в Білорусі почалися після того, як президент Олександр Лукашенко переміг на виборах президента, отримавши 80,23% голосів.

У ході протестів були затримані 9 українців, а також побитий український фотокореспондент.

За два дні протестів у Білорусі в лікарні потрапили більш як 200 осіб.

Крім того, в Білорусі почалися національні страйки на великих підприємствах.

Також в Білорусі на другий день протестів затримали більш як дві тисячі людей.

Тихановська записала нове відеозвернення, в якому, читаючи з аркуша, попросила всіх розійтися.

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