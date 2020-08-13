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13 августа 2020, четверг, 19:47 48
Общество 2020-08-13T20:00:01+03:00
Українські Новини
Сотрудник тернопольской филармонии призвал украинок не любить "ж*дов и негров"

Сотрудник тернопольской филармонии призвал украинок не любить "ж*дов и негров"

Павел Твердохлиб
Антисемитизм, Просвита, Эдуард Долинский, Украинский еврейский комитет, Василий Ивасечко, Тернопольская облфилармония
Василий Ивасечко. Фото: Facebook
Василий Ивасечко. Фото: Facebook

Заместитель руководителя филиала Всеукраинского общества "Просвіта", сотрудник Тернопольской областной филармонии Василий Ивасечко обратился к украинским женщинам с призывом "не любить ж_дов и негров".

Об этом тернопольчанин заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Обращаюсь ко всем украинкам отбросить приязнь к евреям, моск*лям, неграм и другим и выполнить завет Шевченко - чужому учитесь, а своего не сторонитесь. Слава Украине!" - написал Ивасечко.

Также об этом сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, написав в Facebook: "Замглавы филиала Всеукраинского общества "Просвіта", сотрудник Тернопольской областной филармонии Василь Ивасечко обратился к украинским женщинам с призывом не любить ж_дов и всяких инородцев!".

Кроме того, Долинский уточнил, что общество "Просвіта" финасируется из государственного бюджета - ежегодно более 1 млн долларов выделяется на эту организацию.

Ранее львовянки Наталья Макуховская и Лилия Янкевич опубликовали в соцсети сообщения антисемитского толка. Уточним, что по данным социологического исследования, проведенного еврейской правозащитной организацией "Антидиффамационная лига", Украина и Польша являются лидерами среди европейских стран по росту антисемитских настроений.

Как сообщали Українські Новини, в Мариуполе (Донецкая область) неизвестный мужчина с топором совершил нападение на охранника синагоги и ранил его.

Ранее Объединенная еврейская община Украины обвинила тернопольский интернет-магазин Nu Sho в антисемитизме из-за рекламы в Instagram.

В ноябре 2019 года уволенный за антисемитизм и неонацизм консул Марушинец выиграл суд против Министерства иностранных дел Украины восстановился на работе.

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