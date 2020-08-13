Сотрудник тернопольской филармонии призвал украинок не любить "ж*дов и негров"

Заместитель руководителя филиала Всеукраинского общества "Просвіта", сотрудник Тернопольской областной филармонии Василий Ивасечко обратился к украинским женщинам с призывом "не любить ж_дов и негров".

Об этом тернопольчанин заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Обращаюсь ко всем украинкам отбросить приязнь к евреям, моск*лям, неграм и другим и выполнить завет Шевченко - чужому учитесь, а своего не сторонитесь. Слава Украине!" - написал Ивасечко.

Также об этом сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, написав в Facebook: "Замглавы филиала Всеукраинского общества "Просвіта", сотрудник Тернопольской областной филармонии Василь Ивасечко обратился к украинским женщинам с призывом не любить ж_дов и всяких инородцев!".

Кроме того, Долинский уточнил, что общество "Просвіта" финасируется из государственного бюджета - ежегодно более 1 млн долларов выделяется на эту организацию.

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Как сообщали Українські Новини, в Мариуполе (Донецкая область) неизвестный мужчина с топором совершил нападение на охранника синагоги и ранил его.

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